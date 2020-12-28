Netflix 50 m2 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Online dizi film platformu Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi 50m2 merakla bekleniyordu. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in yer aldığı diziden ilk fragman yayınlandı.

BKM imzalı dizinin senaryosunu ünlü yazar Burak Aksak kaleme alıyor. Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan 50m2 dizisinin başrolünde Engin Öztürk, Aybuke Pusat yer alırken ikiliye Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı ve Özgür Emre Yıldırım gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

50m2 dizisi 27 Ocak tarihinde Netflix ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak.