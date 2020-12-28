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Netflix 50 m2 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı

Yeni sezonun en merak edilen dizilerinden biri 50m2 dizisi oldu. Merakla beklenen Netflix 50m2 1.bölüm fragmanı yayınlandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:26
Netflix 50 m2 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
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Online dizi film platformu Netflix’in yeni Türk yapımı dizisi 50m2 merakla bekleniyordu. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in yer aldığı diziden ilk fragman yayınlandı.

BKM imzalı dizinin senaryosunu ünlü yazar Burak Aksak kaleme alıyor. Yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan 50m2 dizisinin başrolünde Engin Öztürk, Aybuke Pusat yer alırken ikiliye  Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı ve Özgür Emre Yıldırım gibi sevilen isimler eşlik ediyor.

50m2 dizisi 27 Ocak tarihinde Netflix ekranlarında ilk bölümüyle yayınlanacak.




Son Güncelleme: 28.12.2020 22:26
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Anahtar Kelimeler:
NetfliDizi50m2
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