Netflix: 2021'de her hafta yeni bir film gösterime girecek

Dijital film dizi platformu Netflix, 2021 senesi boyunca her hafta yeni bir filmi gösterime sokmayı planladıklarını duyurdu.

Alınan haberlere göre, Netflix 2021 senesi boyunca her hafta yeni bir filmi seyircilere sunmayı planladıkalrını belirtti.

Netflix platformunda gösterime girecek filmlerin arasında Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ve Ariana Granda gibi yıldızların bulunduğu Don't Look Up yer alıyor.

Netflix platformunun her hafta yeni bir film yayınlama kararı, koronavirüs salgınından dolayı dünya çapında sinema salonlarının faaliyette bulunmaması, yeni filmlerin ilk gösterimlerinin büyük salonlar içerisinde düzenlenememesi gibi nedenlerden dolayı olduğu açıklandı.