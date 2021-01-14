Netflix 2021 yeni filmleri neler?

Netflix dijital platformu 2021 yılında pek çok yeni dizi ve filmi platform üzerinden izleyicileriyle buluşturacak. Netflix 2021 yılında yayınlanacak olan filmleri bir video ile kullanıcılarına sundu. İşte Netflix’de 2021 yılında yayınlanacak olan yeni filmler..

Netflix 2021 yılında yayınlanacak olan yeni filmler:

1.Red Notice: Başrollerinde Ryan Reyolds, Gal Gadot ve Dwyne Johnson gibi isimler yer alıyor.

2. Don’t Look Up: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill Cate Blanchett, Chris Evans gibi önemli isimler yer alıyor.

3.The Harder They Fall: Oyuncu kadrosunda Idris Elba, Zazie Beetz ve Regina King yer alıyor.

4. Army of the Dead

5. Escape From Spiderhead

6.The Woman in the Window

Netflix’in 2021 filmleri tanıtım videosu:

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