İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Netflix 2021 yeni filmleri neler?

Netflix dijital platformu üzerinden 2021 yılında birçok yeni film, platformun izleyicileri ile buluşacak. 2021 yılında yayınlanacak olan filmler arasında başrollerinde Leonardo DİCaprio ve Ryan Reyolds gibi isimlerin yer aldığı filmler bulunuyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 01:24
Netflix 2021 yeni filmleri neler?
Takip Et:

Netflix dijital platformu 2021 yılında pek çok yeni dizi ve filmi platform üzerinden izleyicileriyle buluşturacak. Netflix 2021 yılında yayınlanacak olan filmleri bir video ile kullanıcılarına sundu. İşte Netflix’de 2021 yılında yayınlanacak olan yeni filmler..

Netflix 2021 yılında yayınlanacak olan yeni filmler:

1.Red Notice: Başrollerinde Ryan Reyolds, Gal Gadot ve Dwyne Johnson gibi isimler yer alıyor.

2. Don’t Look Up: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill Cate Blanchett, Chris Evans gibi önemli isimler yer alıyor.

3.The Harder They Fall: Oyuncu kadrosunda Idris Elba, Zazie Beetz ve Regina King yer alıyor.

4. Army of the Dead

5. Escape From Spiderhead

6.The Woman in the Window

Netflix’in 2021 filmleri tanıtım videosu:

VİDEO




Son Güncelleme: 14.01.2021 01:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Netflix2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Levent Sülün Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde!
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Acun Ilıcalı ve Survivor Emin arasında geçen diyalog herkesi güldürdü
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!

Popüler Haberler

Netflix 2021 yeni filmleri neler?
Kars askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmek anlamı, tabiri nedir?
Kanal D Arda ile Omuz Omuza yeni bölüm konuğu belli oldu
Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler
E-okul karne notu nasıl öğrenilir? E-okul giriş ve karne notu öğrenme
ÖSYM 2021 YKS başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
2021 Sevgililer Günü ne zaman? Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor?
Bugün kimin maçı var? 14 Ocak 2021 Perşembe TV'de spor ekranı, hangi maç hangi kanalda
Tozkoparan İskender dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yerleri ve mekanları
Suriyeliler ülkelerine ne zaman dönecekler? Azez'de hazırlıklar başladı!
Kabızlık neden olur? Kabızlığa ne iyi gelir, belirtileri ve tedavisi
A101'de satılacak Kiwi KFS 2903 buharlı pişirici nasıl, alınır mı?
2019 Yılı Av Yasağı Hangi Tarihte Bitecek?
La Casa de Papel 4. sezonda Nairobi ölüyor mu? Yeni sezonda yok mu?
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 14 Ocak 2021 Perşembe
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Hızlı emekli olabilmek ve yüksek emekli maaşı alabilmek için öneriler
Ocak 2021 AGİ dahil asgari ücret ödemesi belli oldu! Çocuk sayısı, eşinin çalışma durumuna göre AGİ hesaplaması

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.