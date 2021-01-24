Netflix 2021 Şubat ayı yayınlanacak dizi ve filmleri belli oldu

Dünya'da çok popüler olan intenet platformu olan Netflix'in Türkiye'de Şubat ayında yayına girecek olan Türkiye'de ki abonelerin de izleyebileceği dizi ve filmler belli oldu.

3 Şubat'ta yayın hayatına girecek olan Kristin Hannah'nın aynı isimli kitabından uyarlanan Ateşböceği Yolu dizisinde genç yaşta tanışıp ve 30 yıl boyunca birbirinden hiç ayrılmayan arkadaşları konu alıyor. Dizinin başrollerinde ise Katherine Heigl, Sarah Chalke ve Ben Laswon gibi dünyaca ünlü kişiler yer almaktadır.

10 Şubat'ta yayın hayatına girecek olan Suç Mahalli: Cecil Hotel dizisinin yönetmeni Jeo Belinger'dir. Dizinin ilk sezonunda Elisa Lam'ın kaybolmasından sonra Cecil Hotel'in kötü popülaritesinin daha fazla arttığı izlenecek.

10 Şubat'ta yayın hayatına girecek olan Tom Hanks'ın ve Helena Zengel'in başrollerinde olacağı Dünyadan Haberler filmi iç savaş gazisi bir adamın yetim bir kız çocuğuna yeni bir ev bulmak için Teksas'ta çıktığı yolculuğu anlatacak.

12 Şubat'ta yayınlanacak Sevdiğin Tüm Erkeklere: Şimdi ve Sonsuza Dek filmi Lara Jean ve Peter'in başından geçenleri anlatacak olan bir gençlik filmidir.

15 Şubat'ta yayınlanacak olan başrolünde Kevin James'in yer aldığı The Crew dizisi NASVAR garajı şefinin teknoloji bağımlısı gençlerle anlaşmazlığa düşmesini anlatacak bir komedi dizisidir.

19 Şubat'ta yayınlanacak olan Tribes of Europa dizide Henriette Confurius, Emilio Sakraya ve David Ali Rashed rol alacak. Dizi 2071 yılında küresel bir felaket sobrası egemenlik için birbiriyle savaşan sayısız mikro devlete bölünen Avrupa'nın kaderi üç kardeşin elindedir.

19 Şubat'ta yayınlanacak I Care A Lot filminde yaşlanan yetişkinlere yasal vasilik yapan Marla Grayson, görünüşte kusursuz olan müşterisinin bambaşka bir yüzü olduğunu görür. Bir kara mizah filmi olan I Care A Lot'da Rosamund Pike ve Peter Dinklage yer alacaktır.

23 Şubat yayın hayatına girecek futbol efsanesi olan Pelé'nin kusursuzluk arayışının bir efsaneye dönüşmesini anlatacak olan bir belgeseldir.

