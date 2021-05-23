Netflix 2021 Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi konusu ve oyuncuları

Netflix bir Türk dizisini daha izleyicilerine sunmaya hazırlanıyor. Daha önce birçok başarılı yapımı izleyicilerine sunan Netflix, yeni bir Türk dizisini daha duyurdu. Başarılı yazar Charles King’in ‘Midnight At The Pera Palace’ kitabından uyarlanacak Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisi, yakında Netflix’teki yerini alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Emre Şahin yapacak. Peki, Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin konusu nedir, oyuncu kadrosunda hangi isimler bulunuyor? İşte yanıtı...

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin konusu

Dizi 1919 senesine yapılan bir yolculuğun hikayesini konu alıyor. Pera Palas Oteli’nde bir araştırma yapan gazeteci Esra, otelin bir odasında 1919 senesine açılan bir kapının olduğunu fark eder. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemine açılan bu kapı, Mustafa Kemal Atatürk’e düzenlenen siyasi komplonun tam ortasına denk gelir. Esra’nın kütüphaneci Halit ile tanışmasıyla 1919 İstanbul’unun hikayesi daha da derinleşir.

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin oyuncu kadrosu

Dizinin oyuncu kadrosunda Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı bulunuyor. Dizide Esra ve Halit’i canlandıracak bu ikili, aynı zamanda dizinin başrolünü de paylaşmış olacaklar. Dizide oynayacak diğer oyuncularla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Dizinin ne zaman yayına gireceği ile ilgili ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.