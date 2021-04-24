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Netflix 2021 Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler yer alacak?

Yediden yetmişe birçok kullanıcının tercih ettiği dizi-film platformu Netflix, yeni projeleri ile kullanıcılarını mutlu etmeye devam ediyor. Dünyanın her yerindeki farklı yapımları tek bir uygulamada toplayan ve kullanıcılara sunan platformun Mayısıs ayında hangi projelere yer vereceği merak ediliyor. İşte detaylar...

24 Nisan 2021 Cumartesi 14:57
Netflix 2021 Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler yer alacak?
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Milyonlarca insan tarafından tercih edilen platform Netflix, Mayısıs ayında da birbirinden güzel içeriklerle izleyici karşısına çıkacak. Netflix’in açıklamalarına göre, Mayısıs ayında 5 tane dizi ve tane film izleyici ile buluşacak. İşte o dizi ve filmler…

  • Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi: 2. Kısım/ 4 Mayısıs 2021

  • Jupiters Legacy / 7 Mayısıs 2021

  • Money, Explained / 11 Mayısıs 2021

  • Castlevania: 4 Sezon / 13 Mayısıs

  • The Kominsky Method: 3. sezon/ 28 Mayısıs 2021

  • Oksijen-Film / 12 Mayısıs 2021

  • Penceredeki Kadın-Film / 14 Mayısıs 2021

  • Ölüler Ordusu-film / 21 Mayısıs 2021




Son Güncelleme: 24.04.2021 14:57
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NetflixMayısDiziFilm
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