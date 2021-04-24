Netflix 2021 Mayısıs ayında hangi dizi ve filmler yer alacak?

Milyonlarca insan tarafından tercih edilen platform Netflix, Mayısıs ayında da birbirinden güzel içeriklerle izleyici karşısına çıkacak. Netflix’in açıklamalarına göre, Mayısıs ayında 5 tane dizi ve tane film izleyici ile buluşacak. İşte o dizi ve filmler…

Selena: Tejano Müziğinin Kraliçesi: 2. Kısım/ 4 Mayısıs 2021

Jupiters Legacy / 7 Mayısıs 2021

Money, Explained / 11 Mayısıs 2021

Castlevania: 4 Sezon / 13 Mayısıs

The Kominsky Method: 3. sezon/ 28 Mayısıs 2021

Oksijen-Film / 12 Mayısıs 2021

Penceredeki Kadın-Film / 14 Mayısıs 2021