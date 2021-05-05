Netflix 1899 dizisi ne zaman yayınlanacak? 1899'un konusu ve oyuncu kadrosu

Dark dizisinin yaratıcıları olan Jantje Friese ve Baran bo Odar, bir sonraki projelerini hayata geçirmeyi uzun zamandan beri istiyordu. Netflix'in beğenilen dizisi Dark kısa süre önce son sezonu ile izleyicilere veda etmişti. Jantje Friese ve Baran bo Odar, yeni projeleri olan 1899 adlı seriyi yayınlayacağını duyurmuştu. Netflix tarafından 2018'de duyurusu yapılan dizinin kadrosuna Dark’ın bestelerini yapan Ben Frost da dahil olacak.

Dizi adından da anlaşıldığı üzere 1899 dönemini anlatan biri dizi olacak. Bu dönem dizisi dram, gerilim, korku ve gizem ögelerini içeren bir yapım olacak. Henüz tam netleşmese de ilk izlenimler böyle olacağını düşündürüyor. Henüz yapım aşamasında olan dizinin ardındaki pek çok isim de gelişiminde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor.

1899 konusu nedir?

Dizide ilk göze çarpan Londra’dan New York’a giden bir göçmen gemisi oluyor. Avrupa’nın birçok yerinden ve farklı kökenlerden gelen insanlar bu geminin yolcularını oluşturuyor. Bu gemiye bindiklerinde umutlarını ve hayallerini de yanına alan yolcular yeni bir hayat kurma arzusuyla ilerlerken açıklarda başka bir göçmen gemisine ile karşılaşıyor. Bu karşılaşmadan sonra yolcuların yeni hayata doğru giden hayalleri birden kabusa dönüşüyor.

1899 dizisi hangi dilde olacak?

1899 adlı dizide ana dili farklı olan birçok oyuncu yer alıyor. Durum böyle olunca pek çok kişi Dark’ta olduğu gibi 1899’da da Almanca ya da sadece tek bir dil olacağını düşünmeye başladı. 1899'un yapımcıları 2020 yılında dizinin İngilizce olacağını duyurmuştu.

1899 oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix’te yayınlanan diğer dizilerdeki oyuncuların adeta karması olan 1899’un oyuncu kadrosunda pek çok sevilen isim yer alıyor. İşte dizinin oyuncu kadrosu;

Emily Beecham

Andreas Pietschmann

Maciej Musial

Aneurin Banard

Miguel Benardeau

Anton Lesser

Rosalie Craig

1899 dizisnin çekimleri İngiltere, Almanya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok Avrupa şehrinde yapılacak. The Mandolorian dizisinde kullanılan ve büyük ilgi gören yeşil ekranların da yerini alacak olan Led ekran teknolojisi kullanılacak.

1899 dizisi 1. sezon kaç bölüm?

Dizi ilk sezonda her bölümü bir saat ve toplamda 8 bölümden oluşacak şekilde çekilecek. Dizinin yaratıcısının yapmış olduğu paylaşıma göre ilk bölümde The Ship olacak.

1899 ne zaman yayınlanacak?

İlk zamanlarda dizinin 2021 senesinde yayınlanacağı düşünülmüştü ancak çekimlerin bu yıl Nisan ayında başlaması mümkün olmadı. Dizi büyük ihtimalle 2022 yılında ekranlara gelecek. Dizi şimdilik büyük ilgi görecek gibi görünüyor.