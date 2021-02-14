Netfilx Uysallar dizi oyuncuları belli oldu mu?

Dijital platform olan Netfilx birçok projeye imza atmaktadır. Şimdi ise 2021 yılı Mayısıs ayı içerisinde izleyicileriyle buluşacak olan Uysallar dizisi için hazırlık yapmaktadır. Ay Yapım imzalı Uysallar dizisinde yönetmen olarak Onur Saylak’ı ve senaristi olarak da Hakan Günday olacaktır. Uysallar dizisi için kadın ve erkek oyuncu görüşmeleri devam ederken oyuncu kadrosunda henüz bir netlik yok. Belirlenen oyuncu kadrosu ile bilgi alındığında sizleri buradan bilgilendireceğiz.

Uysallar dizisi yönetmeni?

Uysallar dizi senaristi?

Onur Saylak Uysallar dizisi yönetmenlik koltuğunda yerini almıştır. Peki Onur Saylak kimdir? Ankara doğumlu olan Saylak, ODTÜ Fizik bölümünü tamamlayıp Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde kısa süre eğitim alıp, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanmıştır. Tiyatroya ilgili olan oyuncu Bizim Evin Halleri, Asi, Hatırla Gönül ve Hayat Ağacı gibi dizlerle birlikte olup son zamanlarda ise ilgiyle takip edilen Vatanım Sensin, Çarpışma ve Çukur dizileri ile adından sıkça söz ettirmiştir.

Hakan Günday Uysallar dizisi senaristi olarak kalemi eline almıştır. Hakan Günday Yunanistan Rodos doğumludur. Lise eğitimini Ankara’da tamamlamış, Hacettepe Üniversitesi’nde Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne başlamıştır fakat bir yıl sonra Üniversite Libre d Bruxelles Siyasal Bilgiler Fakültesine devam etti. Ardından Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. 24 yaşında kaleme aldığı Kinyas ve Kayra isimli romanı ile tanınmıştır. Yazarlık ve sinemaya ilgi duyan Günday, aynı zamanda tiyatrocudur. 2014 yılında Çok Uzun Bir Hikayenin Tam Ortasında filminin senaristliğini daha sonrasında da Orman, Şahsiyet ve Müslüm filminin senaristliğini üstlenmiştir.



