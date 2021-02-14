İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Netfilx Uysallar dizi oyuncuları belli oldu mu?

Netfilx dizisi Uysallar oyuncuları? Dijital platform üzerinde dizi ve film keyfi yapmanıza olanak sağlayan Netfilx platformunda yeni diziler arasında Uysallar dizisi Netfilx de yerini almaya hazırlanıyor. Netfilx Uysallar oyuncu kadrosunda kim yer alacak? Uysallar dizi yönetmeni kimdir? Uysallar dizi ile ilgili en güncel bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz…

14 Şubat 2021 Pazar 20:28
Netfilx Uysallar dizi oyuncuları belli oldu mu?
Takip Et:

Dijital platform olan Netfilx birçok projeye imza atmaktadır. Şimdi ise 2021 yılı Mayısıs ayı içerisinde izleyicileriyle buluşacak olan Uysallar dizisi için hazırlık yapmaktadır. Ay Yapım imzalı Uysallar dizisinde yönetmen olarak Onur Saylak’ı ve senaristi olarak da Hakan Günday olacaktır. Uysallar dizisi için kadın ve erkek oyuncu görüşmeleri devam ederken oyuncu kadrosunda henüz bir netlik yok. Belirlenen oyuncu kadrosu ile bilgi alındığında sizleri buradan bilgilendireceğiz.

Uysallar dizisi yönetmeni?

Onur Saylak Uysallar dizisi yönetmenlik koltuğunda yerini almıştır. Peki Onur Saylak kimdir? Ankara doğumlu olan Saylak, ODTÜ Fizik bölümünü tamamlayıp Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde kısa süre eğitim alıp, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü kazanmıştır. Tiyatroya ilgili olan oyuncu Bizim Evin Halleri, Asi, Hatırla Gönül ve Hayat Ağacı gibi dizlerle birlikte olup son zamanlarda ise ilgiyle takip edilen Vatanım Sensin, Çarpışma ve Çukur dizileri ile adından sıkça söz ettirmiştir. 

Uysallar dizi senaristi?

Hakan Günday Uysallar dizisi senaristi olarak kalemi eline almıştır. Hakan Günday Yunanistan Rodos doğumludur. Lise eğitimini Ankara’da tamamlamış, Hacettepe Üniversitesi’nde Fransızca Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’ne başlamıştır fakat bir yıl sonra Üniversite Libre d Bruxelles Siyasal Bilgiler Fakültesine devam etti. Ardından Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitimine devam etmiştir. 24 yaşında kaleme aldığı Kinyas ve Kayra isimli romanı ile tanınmıştır. Yazarlık ve sinemaya ilgi duyan Günday, aynı zamanda tiyatrocudur. 2014 yılında Çok Uzun Bir Hikayenin Tam Ortasında filminin senaristliğini daha sonrasında da Orman, Şahsiyet ve Müslüm filminin senaristliğini üstlenmiştir.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SenaristYönetmenNetfilxUysallarFilmDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı’nın İncisi nerede?
Bedelli askerlik yerleri ve celpleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?
Ex Aşkım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?
Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?
2021 güncel votka satış fiyatları
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi olacak? Dizinin finalinde neler yaşanacak?
Hangi marketlerde ticket kart kullanabilirsiniz? Ticket geçen marketler
Ex Aşkım dizisi oyuncuları belli oldu mu?
Doya Doya Moda Rabia Ağca neden yok, neden ayrıldı?
2019 Erzak Yardımı Alma Şartları Nelerdir? Kimler Alabilir? Erzak Yardımı Nasıl Alınır?
Luiz Gustavo Galatasaray derbi maçında oynayabilecek mi?
Konut kredisi faiz oranlarında son durum ne oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor
Jet Sosyete yeni sezon fragmanı yayınlandı! Dizi ne zaman başlayacak?
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yer aldığı dizi ve film yapımları
Tövbeler Olsun dizisi Eda karakteri kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Snowpiercer dizisi 2 sezon ne zaman başlayacak?
Kırmızı Oda 20. bölüm Can'ın Yalnızım Sensiz şarkısının sözleri
Mucize Doktorun Güneş Hemşiresi neden ayrıldı?
Arıza dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.