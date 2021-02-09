Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?

FOX TV ekranlarının sevilen entrika dizisi Yasak Elma’da ayrılık söylentileri son bulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda yapımcı ile sorunlar yaşayan Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Nesrin Cavadzade Yasak Elma’dan ayrılıyor mu?

Son olarak dizide Halit karakterine hayat veren Talat Bulut ayrılmış Bulut’un yerine çok sayıda karakter diziye dahil olmuştu. Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade ise Yapımcı ile yaşadığı sorunlar sonrasında merak edilmeye devam ediyor.

Cavadzade Netflix’te yayınlanan Bir Başkadır dizisinde canlandırdığı rol icabı kullandığı cümleler ile Yapımcı Fatih Aksoy ile karşı karşıya gelmişti. Yaşanan tartışmalar sonrasında Cavadzade’nin diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Ayrılık ile ilgili resmi açıklama ise bulunmuyor.