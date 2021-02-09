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Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?

Ekranların sevilen dizilerinden birisi haline gelen Yasak Elma'da Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmeye devam ediyor. Dizi hayranları, Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

09 Şubat 2021 Salı 16:31
Nesrin Cavadzade Yasak Elma dizisinden ayrılıyor mu?
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FOX TV ekranlarının sevilen entrika dizisi Yasak Elma’da ayrılık söylentileri son bulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda yapımcı ile sorunlar yaşayan Nesrin Cavadzade’nin diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Son olarak dizide Halit karakterine hayat veren Talat Bulut ayrılmış Bulut’un yerine çok sayıda karakter diziye dahil olmuştu. Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade ise Yapımcı ile yaşadığı sorunlar sonrasında merak edilmeye devam ediyor.

 

Nesrin Cavadzade Yasak Elma’dan ayrılıyor mu?

Cavadzade Netflix’te yayınlanan Bir Başkadır dizisinde canlandırdığı rol icabı kullandığı cümleler ile Yapımcı Fatih Aksoy ile karşı karşıya gelmişti. Yaşanan tartışmalar sonrasında Cavadzade’nin diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Ayrılık ile ilgili resmi açıklama ise bulunmuyor.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 16:31
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Fox TvYasak ElmaNesrin CavadzdeşahikaAyrılıyor Mu
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