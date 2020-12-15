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Nesrin Cavadzade Yasak Elma' dan neden ayrıldı? Diziye geri dönecek mi?

Sevilen dizinin önemli karakterlerinden olan Şahika diziden ayrıldı. Nesrin Cavadzade'nin diziye geri dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Diziden senaryo gereği çıkan Şahika'nın tekrar dönmeyeceği düşünülüyor.

15 Aralık 2020 Salı 14:20
Nesrin Cavadzade Yasak Elma' dan neden ayrıldı? Diziye geri dönecek mi?
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Yasak Elma Şahika Neden Yok, Geri Dönecek Mi?

Nesrin Cavadzade, Yasak Elma dizisinden ani bir kararla ayrıldı. Nesrin Cavadzade, dizide Şahika karakterine hayat veriyordu.  Sevilen karakterlerden biri olan Şahika’ nın dizide neden olmadığı merak ediliyor.

Şahika’ nın Yasak Elma Dizisinden Ayrılma Sebebi Ne?

Oyuncular diziden tek tek ayrılmaya başladı. Önce Talat Bulut ardından Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan ve Doğaç Yıldız diziden ayrıldı. Nesrin Cavadzade de diziden 90. Bölümde ayrılıyor. Şahika’ nın diziden ayrılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat senaryo gereği artık olmayacağı düşünülüyor.

Nesrin Cavadzade Diziye Geri Dönecek Mi?

Şahika rolünün bittiği ve senaristler tarafınca artık uzatılmak istenilmediği için karakterin sonlandırıldığı düşünülüyor.  Sevilen oyuncunun diziden ayrılması seyirciyi üzmüş ve geri dönüp dönmeyeceğini merak ettirmiştir.

Nesrin Cavadzade diziye geri dönmeyecektir. Şahika’nın diziden ayrılmasının reytingleri etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Nesrin Cavadzade’ nin Yeni Dizisi Ne Olacak?

Yasak Elma dizisinde oldukça başarılı olan oyuncunun sıradaki projesi merak edilmektedir.  Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre yeni bir projede yer alacağı düşünülmüyor.



Son Güncelleme: 15.12.2020 14:20
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Anahtar Kelimeler:
Yasak ElmaşahikaNesrin Cavadzade
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