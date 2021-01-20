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Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisine veda ediyor

Neslihan Atagül'ün sağlık problemleri sebebi ile Sefirin Kızı dizisinden ayrılmasının sonrasında diğer bir başrol oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziye veda edeceği öğrenildi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:25
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisine veda ediyor
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Sefirin Kızı dizisinde ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor. Sağlık problemleri sebebiyle diziden ayrılma kararı alan Neslihan Atagül’den sonra dizide bir ayrılığın daha yaşanacağı öğrenildi.

Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor

Sezon sonunda diziden ayrılacağı konuşulan Uraz Kaygılaroğlu’nun dizinin başrol oyuncusu olan Neslihan Atagül’ün ayrılmasından sonra diziye vedası öne çekildi. Senaryoda değişiklik yapılarak yeni bir hikayeye başlanacağından Gediz Işıklı karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu bir iki hafta içinde diziden ayrılacağı öğrenildi.



Son Güncelleme: 20.01.2021 16:25
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Anahtar Kelimeler:
Uraz KaygılaroğluSefirin KızıNeslihan Atagül
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