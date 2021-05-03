Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisi için son günlerde final kararı aldığı iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı. Ancak yeni gelişmeler dizinin final kararını iptal edilebileceğini gösteriyor. Sosyal medyada ‘Neslihan Atagül diziye geri mi dönüyor?’ soruları gündem oldu.

Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisine geri mi dönüyor?

Yeni yayın hayatına çok iyi başlayan ve yüksek reyting puanları alan Sefirin Kızı dizisi ilk sezonuyla harikalar yaratırken başrol oyuncusu Neslihan Atagül’ün sağlık problemleri yüzünden diziye veda etmesi ardından da koronavirüs salgının başlamasıyla çekimlerin aksamasıyla reytingler düşmeye başlamıştı.

Yeniden reytinglerini yükseltmeye çalışan dizi, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün’ü diziye transfer ederek büyük bir iş başardı. Dizide Mavi karakterini canlandıran Büyüküstün, ilk sıralar reytingleri yükseltse de sonrasında yine düşmeye başladı. Dizinin 52.bölümünde final yapacağı konuşulurken Mavi karakteri de bu bölümle beraber diziye veda edeceği söyleniyor.

Hastalığından kurtulduğu söylenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül, diziye geri dönebileceği ortaya atıldı. Güzel oyuncunun Sefirin Kızı dizisine tekrardan katılması dizinin final kararını iptal edileceği yorumlarına sebep oldu. Henüz ne Atagül ne de dizinin yapım ekbi tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.