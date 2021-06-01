Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Neslihan Atagül’ün rol aldığı diziler

Yaprak Dökümü

Canım Babam

Hayat Devam Ediyor

Fatih Harbiye

Kara Sevda

Düş Bahçesi

Dip

Kalbim Seni Seçti

Sefirin Kızı

Neslihan Atagül’ün rol aldığı sinema filmleri

İlk Aşk

Araf

Senden Bana Kalan

, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur, anne tarafından Beyaz Rus, baba tarafından ise Çerkez kökenlidir. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Neslihan Atagül, 2005 yılında Neşe Erbak Oyunculuk Ajansı’na kayıt olmuş daha sonra ise reklam filmlerinde rol almıştır. İlk kamera karşısına Yaprak Dökümü dizisi ile geçen Neslihan Atagül, 2006 senesinde rol aldığı İlk Aşk sinema filmi ile Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 2016 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaktadır.