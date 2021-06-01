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Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Neslihan Atagül merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Neslihan Atagül hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

01 Haziran 2021 Salı 22:06
Neslihan Atagül kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Neslihan Atagül, 20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul’da doğmuştur, anne tarafından Beyaz Rus, baba tarafından ise Çerkez kökenlidir. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Neslihan Atagül, 2005 yılında Neşe Erbak Oyunculuk Ajansı’na kayıt olmuş daha sonra ise reklam filmlerinde rol almıştır. İlk kamera karşısına Yaprak Dökümü dizisi ile geçen Neslihan Atagül, 2006 senesinde rol aldığı İlk Aşk sinema filmi ile Altın Koza Film Festivali’nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülünü almıştır. 2016 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu ile evlenen Neslihan Atagül sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaktadır. 

Neslihan Atagül’ün rol aldığı diziler

  • Yaprak Dökümü
  • Canım Babam 
  • Hayat Devam Ediyor
  • Fatih Harbiye
  • Kara Sevda
  • Düş Bahçesi
  • Dip 
  • Kalbim Seni Seçti
  • Sefirin Kızı

Neslihan Atagül’ün rol aldığı sinema filmleri

  • İlk Aşk
  • Araf
  • Senden Bana Kalan 

Son Güncelleme: 01.06.2021 22:06
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Neslihan AtagülNeslihan Atagül Kimdir
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