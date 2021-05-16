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Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları

Yılmaz Erdoğan’ın yönetmenliğini üstlendiği Neşeli Hayat filmi televizyon ekranlarına geliyor. İzleyiciler Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi, Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor. Neşeli Hayat filmi bu akşam Star TV ekranlarından yayınlanacak.

16 Mayıs 2021 Pazar 21:59
Neşeli Hayat filmi ne zaman çekildi? Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncuları
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Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme alıp, yönetmenliği üstlendiği Neşeli Hayat filmi Star TV ekranlarından izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler Neşeli Hayat filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor.

Neşeli Hayat filmi konusu?

Noel Baba kılığında bilet satan bir adan Noel babanın ne olduğundan habersizdir. Neşeli bir hayat yaşamak isteyen küçük bir ailenin dramının anlatıldığı filmde Rıza Şenyurt noel döneminde dünyadaki en sorunlu noel babalardan biri olur. Sırtında koca dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza sonunda işi öğrenir ancak hayat bu kadar kolay değildir.

Neşeli Hayat filmi oyuncuları

Neşeli Hayat filminde Noel Baba Rıza Şenyurt karakterine usta oyuncu Yılmaz Erdoğan hayat vermektedir. Erdoğan’a filmde Büşra Pekin, Ersin Korkut, Sinan Bengier ve Rıza Akın gibi isimler eşlik etmektedir.

Neşeli Hayat ne zaman çekildi?

Neşeli Hayat filmi 2009 yılında vizyona girmiştir. Filmin sahneleri genel olarak İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

 



Son Güncelleme: 16.05.2021 21:59
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Anahtar Kelimeler:
Neşeli HayatYılmaz ErdoğanStar Tv
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