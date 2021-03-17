Neler Oluyor Hayatta 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D
Kanal D’nin sevilen sabah programı Neler Oluyor Hayatta 373.bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Programın sevenleri Neler Oluyor Hayatta 17 Mart 2021 Çarşamba Kanal D canlı yayın izleme ekranını araştırıyor.
17 Mart 2021 Çarşamba 08:33
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Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Neler Oluyor Hayatta hafta içi her sabah saat 09:00’da izleyiciyle buluşuyor. Hayata, insana dair konuların konuşulduğu program 17 Mart Çarşamba günü 373.bölümüyle ekranlara gelecek.
Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül’ün üstlendiği programda eğlenceli anların yanı sıra bilgi verici içerikleriyle de izleyicilerin beğenisini topluyor. Sevilen sabah programı Neler Oluyor Hayatta 373.bölümüyle 17 Mart Çarşamba saat 09:00’da Kanal D ekranlarında yayınlanacak.
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