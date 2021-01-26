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Nejat İşler, Çukur'dan ayrıldı!

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da İrem Sak'ın ardından ikinci ayrılık yaşandı. Çağatay Erdenet karakterini canlandıran Nejat İşler diziden ayrıldı.

26 Ocak 2021 Salı 22:05
Nejat İşler, Çukur'dan ayrıldı!
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Ekranların en çok izlenen dizisi, kendine has kemik hayran kadrosu oluşturmuş Çukur dizisinin başrolleri arasında Aras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu ve Perihan Savaş gibi önemli isimler yer alıyor. İrem Sak'ın diziden ayrılmasıın ardından Çağatay karakterine hayat veren Nejat İşler diziye veda etti.

 

Çukur'da Çağatay Erdenet karakteri bastığı mayının patlaması sonucu öldü. Çağatay Erdenet'in ölmesinin ardından dizide Erdenet olarak sadece Kulkan karakteri kaldı.

 

Çukur dizi sosyal medya hesabı üzerinden veda gönderisi paylaştı. Gönderide, Çağatayın bir şeu unuttuğunu ve Koçovalıların asla unutmayacağını hatırlattılar. Ardından Cengiz, Arık ve Ogeday'a selam söylemesini istediler. Güle güle Çağatay dedikten sonra da Nejat İşler'e teşekkür ettiklerini söylediler.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:05
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurNejat İşlerAras Bulut İynemli
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