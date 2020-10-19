Nejat İşler Çukur'a geri dönüyor! Çağatay Erdenet'in geri dönüşü

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Yeni sezona bomba gibi giren dizide geçen hafta Barış Arduç veda etmişti. Arduç’un vedasının ardından Nejat İşler diziye geri dönecek.
Dizinin geçen sezonunda Çağatay Erdenet rolüyle diziye dahil olan Nejat İşler diziden ayrılmış yerine Arık Böke Erdenet rolüyle Barış Arduç katılmıştı. Barış Arduç geçen hafta diziye veda ederken, Çağatay Erdenet rolüyle Nejat İşler diziye geri dönmüş oldu.
Son Güncelleme: 19.10.2020 17:02