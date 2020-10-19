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Nejat İşler Çukur'a geri dönüyor! Çağatay Erdenet'in geri dönüşü

Çağatay Erdenet rolüyle akıllara kazınan Nejat İşler Çukur’a geri dönüyor! Çağatay Erdenet’in geri dönüşü kesinleşti.

19 Ekim 2020 Pazartesi 17:02
Nejat İşler Çukur'a geri dönüyor! Çağatay Erdenet'in geri dönüşü
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Yeni sezona bomba gibi giren dizide geçen hafta Barış Arduç veda etmişti. Arduç’un vedasının ardından Nejat İşler diziye geri dönecek.


Ay Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk yer alıyor. Dizinin başrollerinde ras Bulut İynemli, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Kubilay Aka ve Burak Dakak gibi isimler yer alıyor.

Dizinin geçen sezonunda Çağatay Erdenet rolüyle diziye dahil olan Nejat İşler diziden ayrılmış yerine Arık Böke Erdenet rolüyle Barış Arduç katılmıştı. Barış Arduç geçen hafta diziye veda ederken, Çağatay Erdenet rolüyle Nejat İşler diziye geri dönmüş oldu.



Son Güncelleme: 19.10.2020 17:02
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Anahtar Kelimeler:
ÇukurDizi
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