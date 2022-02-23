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Nejat Birecik kimdir? Nerelidir?

Çocuklar duymasın dizisiyle akıllarda büyük yere kazınan ünlü oyuncu Nejat Birecik kaç yaşında? Kiminle evli? Aslen nereli? Soruları gündeme gelmeye devam ediyor.

23 Şubat 2022 Çarşamba 06:26
Nejat Birecik kimdir? Nerelidir?
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Bir zamanlar Çocuklar Duymasın dizisinde oynamış olan ünlü oyuncu Nejat Birecik kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli sorusu sevenleri tarafından araştırılıyor.

Nejat Birecik kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

1 Ocak 1963 İskenderun doğumlu olan ünlü oyuncu Nejat Birecik, babasının memur olması sebebiyle İlköğretim ve Ortaokul öğremini Karabük’te tamamlamıştır. Sonrasında İskenderun Anadolu Lisesi’nde eğitimini devam ettirmiş ve tiyatro ile tanışmıştır.

O günlerde tiyatro okumaya karar veren Nejat Birecik İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Lisans eğitimi görmüştür. Sonrasında ise Tiyatro Ana Sanat Dalı’ndan mezun olmuştur.

Bir zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmen Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevi yapmıştır.

Günümüze kadar Sihirli Lamba, Çocuklar Ne Olacak, Erkek Tarafı, Maskeli Beşler, Kadın Severse, Son Tercih, Zoraki Koca, Babam Sağ Olsun, Çocuklar Duymasın, Seksenler, En Uzun Yüzyıl gibi birçok sinema ve dizi yapımlarında oynamıştır.

2000 yılında Hilal Birecik ile evlenen Nejat Birecik’in bu evliliğinden Defne adında bir kızları dünyaya gelmiştir.

Şuan da ise 2014 yılında vekaleten yaptığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevini 2017 yılından bu yana devam ettirmektedir.



Son Güncelleme: 23.02.2022 06:26
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Anahtar Kelimeler:
Nejat BirecikÇocuklar DuymasınSeksenler
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