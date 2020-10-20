Neftlix Uysallar dizisinin konusu ne? Ay Yapım yeni Netflix dizisi ne zaman başlayacak?

Türkiye’de ortaya koyduğu birçok başarılı yapım ile tanınan Ay Yapım yeni iki proje ile gündeme geldi. Daha önce milyonlarca kullanıcıyı kapsamında barındıran dijital medya platformu Netflix’e Aşk 101 dizisini yapan Ay Yapım şimdi de Kuş Uçuşu ve Uysallar dizileri için harekete geçti.

Kuş Uçuşu Dizisi Konusu

Ay Yapım’ın Netflix için ortaya koyacağı ilk dizi olan Kuş Uçuşu’nun senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme alacağı ifade edildi. Dizinin konusu ise aşağıdaki şekilde paylaşıldı;

Uysallar Dizisi Konusu

“X kuşağı yeni dünyayı, sosyal medyayı, yeni mecraları ve iş kollarını anlamaya çalışırken, asıl büyük değişikliğin farkında değiller. Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolun yürünme şekli bambaşka artık. Yukarılara tırmanırken, çok çalışmanın erdemine güvenmek yerine “kuş uçuşu” gitmeye çalışan Aslı'yı izleyeceğiz. Hikaye, hedefine güdümlenmiş, en üstteki koltuğa oturabilmek, masadaki önemli kişi olabilmek için mücadele eden Aslı’nın, yeni dünyanın yöntemleriyle kazanıp kazanamayacağını sorgulayacak.”

Ay Yapım tarafından Netflix için hazırlanacak olan ikinci yeni yapım ise “Uysallar” olarak açıklandı. Dizinin senaryosunu Hakan Günday’ın yazacağı ve yönetmenliğini ise Onur Saylak’ın üstleneceği belirtilenler arasında yer aldı. Ayrıca dizinin genel konusu hakkında ise aşağıdaki metin yayımlandı.

“Mimar Oktay Uysal ailesinden gizli olarak bir punk hayatı sürmeye başlar. Ancak o sırada eşi, iki çocuğu ve babası da kendi gizli dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu bir evi, Oktay’ın da inşa etmesi gereken bir hapishanesi vardır. Ailene karşı kendin olabilmek mümkün müdür yoksa herkesin ikinci bir hayata mı ihtiyacı vardır?”