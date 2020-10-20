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Neftlix Kuş Uçuşu dizisinin konusu ne? Ay Yapım yeni Netflix dizisi ne zaman başlayacak?

Ay Yapım imzasıyla Netflix'te yayınlanacak Kuş Uçuşu dizisinin konusu, Ay Yapım Netflix dizisi ne zaman başlayacağı ortaya çıktı. Kuş Uçuşu dizisi yayın takvimi belli oldu.

20 Ekim 2020 Salı 23:32
Neftlix Kuş Uçuşu dizisinin konusu ne? Ay Yapım yeni Netflix dizisi ne zaman başlayacak?
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Ay Yapım, Netflix’e 2 yeni dizi için çalışmalara başladı. Neflix bünyesinde Aşk 101 dizisini yapan Ay Yapım, iki yeni yapımı daha izleyicilerle buluşturmayı amaçlıyor. Meriç Acemi’nin kaleme aldığı Kuş Uçuşu konusuyla da ilgi çekmeyi başardı.

Kuş Uçuşu dizisi konusu ne?


X kuşağı, yeni dünya, mecrayı ve iş kolunu anlamak isterken büyük değişikliğin henüz farkında değildir. Bakış açısı, yaklaşım ve hedefe giden yolda ilerlenen yol artık çok farklı. Çalışmanın erdemi yerine ‘’kuş uçuşu’’ gitmeye çalışan Aslı izleyicilerle tanışacak.

Uysallar dizisi konusu ne?

Hakan Günday’ı kaleme aldığı ve Onur Saylak’ın yönetmenliğini üstlendiği Uysallar da izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Mimar Oktay Uysal, ailesinden gizli bir şekilde punk hayatı yaşamaya başlar. Bu sırada eşi, iki çocuğu ile babası kendi gizli dünyalarını kurmanın peşindedir. Uysal ailesinin yalanlarla dolu evi, Oktay’ın da inşa etmeyi planladığı bir hapishane vardır.



Son Güncelleme: 20.10.2020 23:32
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Anahtar Kelimeler:
Netflix Kuş UçuşuNetflix Uysallar
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