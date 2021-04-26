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Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?

Bilim Kurulu üyelerinden biri olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Necmettin Ünal ,çoğu zaman gündeme gelmektedir. Pandemi döneminde açıklamalarıyla bilinen doktorun kim olduğu merak edilmektedir. Prof.Dr.Necmettin Ünal kimdir? İşte uzman doktor hakkında merak edilenler...

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:30
Necmettin Ünal kimdir? Prof.Dr. Necmettin Ünal kaç yaşında, uzmanlık alanı nedir?
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Necmettin Ünal 1961 tarihinde Elazığ’da doğmuştur. 1984 senesinde İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. 2.5 yıl boyunca Turhal’da hükümet tabipliği yapmıştır. Daha sonra Ankara Hastanesi’nde anestezi asistanlığı yapmıştır. Bir süre sonra buradan istifa etmiştir.

Tus sınavına girerek Ankara Tıp’da Anestezi’yi kazandı. Rotherdam Üniversitesi’nin Yoğun Bakım Bölümü’nde asistanlık yaptı. Uzman doktorluğunun ardından Ankara Tıp’da kaldı. Uzmanlığının ardından işlerini tamamlamak için bir süreliğine gene Rotherdam’a gitti. Orada araştırmalarını geliştirdi.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:30
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