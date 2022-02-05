Necmettin Çobanoğlu kimdir, nerede doğmuştur? Necmettin Çobanoğlu evli mi? Necmettin Çobanoğlu kaç yaşında?

Necmettin Çobanoğlu kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli mi? Boyu ve kilosu kaç? Necmettin Çobanoğlu’nun hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

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Çobanoğlu

kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Necmettin Çobanoğlu’nun yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Necmettin Çobanoğlu aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

1953 yılında dünyaya gelen Necmettin Çobanoğlu, 1982 yılında yayınlanan Yılmaz Güney’in Yol filmiyle tanınmaya başlanmıştır.

Ortaokul zamanlarında eğitimini bitirmeden ayrılmak zorunda kalan Necmettin Çobanoğlu, 1967 yılında Yeşilçam çekim setlerinde yardımcı eleman olarak sinemaya giriş yapmıştır.

Şu zamana kadar birçok film ve dizide yer alan Necmettin Çobanoğlu, aslen Erzincan Refahiye Hanzar Köyü nüfusuna kayıtlı olmaktadır.

12 Eylül döneminde Sine-sen Yöneticisi olan Necmettin Çobanoğlu, yargılanmış ve 1992 yılında özgürlüğüne kavuşmuştur. 1999 yılındaysa ÖDP’den Milletvekili adaylığını açıklamıştır.

Işık Ekibi, Yapım Ekibi ve Dekor Tasarım gibi sinema sektörünün birçok alanında görevde bulunmuştur. Şimdiye kadar Yara ve Sarı Günler adlı filmlerde Yürütücü Yapımcı olarak görev almıştır.