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Necdet Koyutürk’ün mirasçılarından Acun Ilıcalı'ya telif davası!

Besteci Necdet Koyutürk’ün mirasçıları Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında izinsiz çalınması sebebi ile Papatya şarkısı sebebi ile dava açıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:59
Necdet Koyutürk’ün mirasçılarından Acun Ilıcalı'ya telif davası!
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Papatya, Rüzgar Gibi Geçti, İnan ki Sevgilim, Unutmak İstiyorum ve Dinle Sevgili gibi şarkıların bestecisi olan Necdet Koyutürk’ün mirasçıları TV8’in ve Acun Medya’nın sahibi Acun Ilıcalı’ya dava açtı.

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasında geçtiğimiz senelerde Hayal Hazan Dönen tarafından seslendirilen Papatya şarkısına telif davası açan mirasçılar şarkının izinsiz biçimde çalmasından dolayı dava açtılar. Ayrıca şarkının ve sözlerinde değişiklik yapılmasından esere zarar verildiği de kaydedildi. Şarkının programda çalınması sonucunda herhangi bir telif ödemesi yapılmadığı da kaydedildi.

Daha önce de Görol Ağırbaş ve Demet Sağıroğlu programda söylenen Anavut Kaldırımı şarkısı sebebi ile Acun Ilıcalı’ya dava açmış dava sonucunda 55.200 lira tazminat ödenmesi kararı verilmişti.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 00:59
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Acunılıcalı
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