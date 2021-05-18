Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı

Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 7 yıllık evlilikleri sürerken ayrılık kararı alması ile gündeme gelmişti. Şaşmaz tarafından açıklan bu dava da çocukların velayeti ve 10 milyon lira talebi ile mahkeme görüldü. Fakat anlaşılamadığı için 2.5 yıldır dava sürmekteydi. İki tarafın da ayrı ayrı açtığı mahkeme farklı davalar olarak gerçekleşti.

Çiftin boşanma davasında karar verildi. 2 çocuğun velayeti anneye verilirken Necati Şaşmaz 16 bin TL nafaka ödemesi yönünde karar çıktı. Şaşmaz tarafından çocukların tarikat merkezine götürülmesi üzerine karar reddedildi.

Çocuklara nafaka Şaşmaz’ dan

Mahkemenin seyrine göre verilen karar üzerine Şaşmaz çocukları için 16 bin TL nafaka ödeyecek. Sosyal ve ekonomik durumların belirlenmesi üzerine Nagehan’ın sunmuş olduğu yoksulluk nafakası mahkeme tarafından reddedildi.