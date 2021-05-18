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Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı

Yetenekli oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı’nın çekişmeli boşanma davası sonuçlandı. Alınan kararların merak edilmesi üzerine açıklama geldi. 2 çocuk babası olan Şaşmaz mahkemenin aldığı karar ile çocukların kim de kaldığı da çokça sorulan sorular arasında yer alıyor. Gündeme tarikat merkezleri gelirken Şaşmaz gerekli açıklamaları yaptı. Konu hakkında detaylar haberimizde

18 Mayıs 2021 Salı 12:12
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
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Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 7 yıllık evlilikleri sürerken ayrılık kararı alması ile gündeme gelmişti. Şaşmaz tarafından açıklan bu dava da çocukların velayeti ve 10 milyon lira talebi ile mahkeme görüldü. Fakat anlaşılamadığı için 2.5 yıldır dava sürmekteydi. İki tarafın da ayrı ayrı açtığı mahkeme farklı davalar olarak gerçekleşti.

Çiftin boşanma davasında karar verildi. 2 çocuğun velayeti anneye verilirken Necati Şaşmaz 16 bin TL nafaka ödemesi yönünde karar çıktı. Şaşmaz tarafından çocukların tarikat merkezine götürülmesi üzerine karar reddedildi.

Çocuklara nafaka Şaşmaz’ dan

Mahkemenin seyrine göre verilen karar üzerine Şaşmaz çocukları için 16 bin TL nafaka ödeyecek. Sosyal ve ekonomik durumların belirlenmesi üzerine Nagehan’ın sunmuş olduğu yoksulluk nafakası mahkeme tarafından reddedildi.


Son Güncelleme: 18.05.2021 12:12
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Anahtar Kelimeler:
BoşanmaNafaka
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