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Necati Şaşmaz Edho’ya Ne Zaman Katılacak? Polat Alemdar Eşkıya dizisine girecek mi?

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın Edho'ya ne zaman katılacağı ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

28 Ekim 2020 Çarşamba 12:08
Necati Şaşmaz Edho’ya Ne Zaman Katılacak? Polat Alemdar Eşkıya dizisine girecek mi?
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Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı ‘Polat Alemdar’ karakteriyle hafızalarda yer edinen Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılacağı öğrenildi. Oktay Kaynarca ile uzun süre aynı dizide yer alan Necati Şaşmaz, eski partneri ile bir kez daha yan yana gelecek.

Necati Şaşmaz EDHO’ya ne zaman katılacak?


Kurtlar Vadisi dizisinde fenomen haline gelmiş karakterlere hayat veren ikili, yıllar sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir araya gelecek. Necati Şaşmaz diziye Polat Alemdar karakteriyle katılacak ve dizide bir süre kalacak. Polat Alemdar, EDHO’da gizli devlet adamı olarak Hızır Çakırbeyli ve ailesiyle masaya oturacak.

Necati Şaşmaz’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna katılması şimdiden ikilinin hayranlarını heyecanlandırdı. Şaşmaz’ın diziye ne zaman dahil olacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.



Son Güncelleme: 28.10.2020 12:08
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Anahtar Kelimeler:
Polat AlemdarNecati şaşmazEDHO
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