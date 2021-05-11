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NBC'den Altın Küre Ödülleri'ne darbe

ABD medyasından NBC, Hollywood Yabancı Basın Birliğinin temsiliyet hakkında aldığı tepkilerden sonra 2022 Altın Küre Ödül Törenini yayınlamayacağını duyurdu.

11 Mayıs 2021 Salı 18:42
NBC'den Altın Küre Ödülleri'ne darbe
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Altın Küre Ödülleri’ni dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association-HPFA), hiç siyah üyesi olmaması gibi sebeple tepkileri üzerine çekmeye devam ediyor.

ABD medyasından NBC, sinema endüstrisinin Oscar Ödülü’nden sonra en önemli ödülleri olan Altın Küre Ödülleri’ni düzenleyen Hollywood Yabancı Basın Deneğinin (HFPA) üyeleri arasında 20 senedir siyahi üyesi bulundurmadığı nedeniyle, ödül törenini yayınlamayacağını duyurdu. Kanaldan yapılan duyuruda, ödül töreninin 2022 senesinde yayınlamayacağını belirtti. Altın Küre Ödülleri, Los Angeles Times’ın Şubat ayında yayınlanan ilgili haberinden sonra sinema yıldızları ve film stüdyoları tarafından protesto edilmişti.

Neler olmuştu?

Ünlü sinema oyuncusu Scarlett Johansson, Altın Küre Ödüllerini dağıtan Hollywood Yabancı Basın Birliğine (Hollywood Foreign Press Association-HPFA) tepkilerini gündeme taşımıştı.

Tom Cruise, HFPA üyeliğindeki çeşitlilik eksikliğini hakkındaki tartışmaları protesto etmek için Bon on the Fourth of Temmuz, Jerry Maguire ve Magnolia filmleriyle kazandığı üç Altın Küre ödülünü iade etti.

HPFA’dan reform kararı

HFPA ise dün açıklamada bulunarak “Değişiklikleri olabildiğince hızlı ve düşünceli bir şekilde uygulamak, kuruluşumuz için en önemli öncelik olmaya devam ediyor” dedi. Birlik, reform planının zaman çizelgesini ana hatlarıyla ifade etti..


Son Güncelleme: 11.05.2021 18:42
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Anahtar Kelimeler:
Altın KüreDarbeHolllywood
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