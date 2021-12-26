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Navarasa Dokuz Duygu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Netflix'te yayına giren Hint yapımı antoloji dizisi Navarasa Dokuz Duygu'nun konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

26 Aralık 2021 Pazar 21:20
Navarasa Dokuz Duygu dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Netflix platformunda yayınlanmaya başlayan 2021 yapımı Navarasa: Dokuz Duygu, bir antoloji dizisi olarak karşımıza çıkıyor. 6 Ağustos 2021’de 9 bölümüyle yayına giren dizi, izleyicilerden de olumlu tepkiler aldı.

Navarasa: Dokuz Duygu dizisi konusu

Navarasa: Dokuz Duygu dizisi, isminde bahsi geçen 9 duyguyu ele alıyor. İlk bölümde hırs ve intikam duyguları taşıyan Dheena adlı bir genç karşımıza çıkıyor. Dheena’nın ağabeyi, devletten aldığı kredi yüzünden intihar etmiştir. Ancak Dheena ağabeyinin borç yüzünden intihar etmediğine inanmış ve bunun sorumlularını aramaya başlamıştır. Dheena, sorumlu tuttuğu kişiye karşı nefretini onu öldürerek göstermiştir.

Dheena, yabancıyı öldürdükten sonra her ne kadar rahatlamış hissetse de ruh hali adeta karanlığa gömülmüştür. Bu nedenle öldürdüğü kişinin eşinden af dilemeye gider.

Navarasa: Dokuz Duygu dizisininin IMDb puanı: 8,5

Navarasa: Dokuz Duygu dizisi oyuncu kadrosu

Navarasa: Dokuz Duygu dizisinin oyuncu kadrosunda Anjali, Yogi Babu, Aditi Balan, Kishore Kumar G., Delhi Ganesh, Sakthivel Kalkona, Shamna Kasim, Manikuttan, Prayaga Martin, Atharvaa Murali ve Ramya Nambeeshan yer almaktadır.


Son Güncelleme: 26.12.2021 21:20
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Anahtar Kelimeler:
Navarasa Dokuz DuyguHintAntolojiNetflix
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