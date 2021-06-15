Natuk Baytan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Natuk Baytan hakkında bilgiler

Türk sinemasının duayen isimlerinden biri olan Natuk Baytan gündem oldu. Usta oyuncu, yazar ve yönetmen çok sayıda yapımı Türk sinemasına kazandırmıştır.

Natuk Baytan kimdir?

5 Temmuz 1925 yılında Manisa’da dünyaya gelen Natuk Baytan, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünde eğitim almıştır. Üniversite yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde memur olarak çalışan Baytan, sinema dünyasına aldığı ufak rollerle giriş yapmıştır.

Kariyerinde ilk kez 1961 yılında Karanlıkta Yaşayanlar adlı filmde yönetmen olarak yer alan Baytan, ilerleyen yıllarda Türk sinemasının efsane ismi Kemal Sunal’ın çoğu filminin yönetmenliğini yapmıştır. Hacı Murat, Kara Murat ve Malkoçoğlu gibi filmlerinde yönetmenliğini yapan Baytan, 81 filmin yönetmenliğini üstlenerek o dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak görüldü.

Ünlü yönetmenin en bilinen ve sevilen filmleri arasında Üç Kağıtçı, Tarzan Rıfkı, Battal Gazi Geliyor, Sakar Şakir gibi Yeşilçam’ın unutulmaz ve efsaneleşmiş filmleri yer alıyor. Efsane yönetmen olarak bilinen Natuk Baytan, 5 Aralık 1986 yılında yaşamını yitirmiştir. Natuk Baytan’ın yer aldığı bazı yapımlar ise şu şekildedir;

1960 – Izdırap Çocuğu

1966 – Allahaısmarladık Yavrum (Savcı)

1966 – Ben Bir Sokak Kadınıyım (Doktor)

1976 – Sahte Kabadayı (Mafya Babası)

1977 – Sakar Şakir (Emlakçı Zihni)

1978 – Avanak Apti (Banma Müşterisi)

1980 – Gerzek Şaban (Meyhanede)

1982 – Yedi Bela Hüsnü (Duraktaki Adam)

1982 – Tokatçı (Dilenciye Para veren adam)

1984 – Atla Gel Şaban (Yarışsever)