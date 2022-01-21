İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

Nasipse Olur filminin konusu ve incelemesi

Nasipse Olur filmi 14 Şubat 2020 tarihinde vizyona girdi. Romantik-Komedi türünde olan film, seyircilerin dikkatini çekmektedir. Nasipse Olur filminin konusu nedir? Bu haberimizde Nasipse Olur filmiyle ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Nasipse Olur filminin konusu ve incelemesi...

21 Ocak 2022 Cuma 04:19
Nasipse Olur filminin konusu ve incelemesi
Takip Et:

Nasipse Olur filminin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı yapmaktadır. filmin senaristi ise Barış Yapar oldu. Film, romantik-komedi türündedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Algı Eke Burak Sevinç,Nur Sürer, Zeyno Eracar gibi isimler yer almaktadır.

Nasipse Olur filmi

Film, Günfer isimli genç bir kızın tanıtımıya başlamaktadır. Genç kız kısa bir süre önce babasını kaybetmiştir ve annesiyle geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. Ekmek fırınları olmasına rağmen amcasından dolayı fırın, borç batağındadır. Alacaklılar kapıya dayanmıştır.

Günfer, bir yandan fırınla ilgilenirken bir yandan da hayali olan pastacılıkla ilgilenmeye çalışır. İş arayışlarına girmiş ancak olumlu dönüşler alamamıştır. Nişanlısı olan Enver, Günfer’i aldatmıştır ve Günfer nişan yüzüğünü atar. Hikayede bir diğer karakter Gökhan ,Günfer’in tam zıttıdır. Ailesi zengin ve geçim sıkıntısı olmayan bir yaşam sürmektedir. Klişe bir tema olarak gözükmektedir. Gökhan, otel-Restaurant açabilmek için ailesiyle ters düşer. Annesi tüm imkanları kısıtlar ve 1 hafta içerisinde evlenmesini ister.

Konu klişe olsa da izlenebilecek filmler arasında yer alır. film ,eğlenceli bir akışa sahiptir.

Nasipse Olur filminde yer alan oyuncular ;

Algı Eke – Günfer Öztürk

Burak Sevinç – Gökhan Hancioglu

Nur Sürer – Neriman Hancioglu

Zeyno Eracar,Erdem Baş, Ünal Yeter, Barış Başar, Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Selahattin Taşdöğen, Kıvanç Baran Arslan


Son Güncelleme: 21.01.2022 04:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nasipse Olur FilmiNasipse Olur Filminin Konusu Nedir?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
I Am All Girls filminin konusu nedir ?
I Am All Girls filminin konusu nedir ?
Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi
Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi
Bir Geyşanın Anıları film konusu nedir? Memoirs of a Geisha film incelemesi
Bir Geyşanın Anıları film konusu nedir? Memoirs of a Geisha film incelemesi
Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları
Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları
Replikleri ile hafızalara kazınan diziler hangileri ?
Replikleri ile hafızalara kazınan diziler hangileri ?
Fatma dizisi Uğur Yücel kimdir?
Fatma dizisi Uğur Yücel kimdir?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Nasipse Olur filminin konusu ve incelemesi
I Am All Girls filminin konusu nedir ?
Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi
Fatma dizisindeki Yusuf karakteri (Çağdaş Onur Öztürk) kimdir?
Bir Geyşanın Anıları film konusu nedir? Memoirs of a Geisha film incelemesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 21 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
21 Ocak 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Nöbetçi Noter 22 Ocak 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 22 Ocak 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 21 Ocak 2022 Cuma
Satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı ne kadar? 2021 yılı satış pazarlama yönetimi meslek elemanı maaşı
Dedektörle define arama izni nasıl alınır? İzinsiz arama yapmanın cezası nedir?
Kuruluş Osman Şeyh Edebali karakteri gerçekte kim? Şeyh Edebali'yi canlandıran oyuncu Seda Yıldız kimdir?
2021 Makine bakım yardımcı elemanı maaşı ne kadar? Makine bakım yardımcı elemanı mesleği iş ilanları ve maaşları
Tarım Kredi Kooperatifleri'nde büyükbaş yem fiyatları ne kadar?
Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları
En sevilen 10 yabancı dizi
Doğum günü pastası nereden alınmalıdır?
İçimizden Biri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?
Beşiktaş Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports BJK – Karagümrük geniş özeti ve maçın golleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.