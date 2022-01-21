Nasipse Olur filminin konusu ve incelemesi

Nasipse Olur filminin yönetmenliğini Selahattin Sancaklı yapmaktadır. filmin senaristi ise Barış Yapar oldu. Film, romantik-komedi türündedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Algı Eke Burak Sevinç,Nur Sürer, Zeyno Eracar gibi isimler yer almaktadır.

Nasipse Olur filmi

Film, Günfer isimli genç bir kızın tanıtımıya başlamaktadır. Genç kız kısa bir süre önce babasını kaybetmiştir ve annesiyle geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. Ekmek fırınları olmasına rağmen amcasından dolayı fırın, borç batağındadır. Alacaklılar kapıya dayanmıştır.

Günfer, bir yandan fırınla ilgilenirken bir yandan da hayali olan pastacılıkla ilgilenmeye çalışır. İş arayışlarına girmiş ancak olumlu dönüşler alamamıştır. Nişanlısı olan Enver, Günfer’i aldatmıştır ve Günfer nişan yüzüğünü atar. Hikayede bir diğer karakter Gökhan ,Günfer’in tam zıttıdır. Ailesi zengin ve geçim sıkıntısı olmayan bir yaşam sürmektedir. Klişe bir tema olarak gözükmektedir. Gökhan, otel-Restaurant açabilmek için ailesiyle ters düşer. Annesi tüm imkanları kısıtlar ve 1 hafta içerisinde evlenmesini ister.

Konu klişe olsa da izlenebilecek filmler arasında yer alır. film ,eğlenceli bir akışa sahiptir.

Nasipse Olur filminde yer alan oyuncular ;

Algı Eke – Günfer Öztürk

Burak Sevinç – Gökhan Hancioglu

Nur Sürer – Neriman Hancioglu

Zeyno Eracar,Erdem Baş, Ünal Yeter, Barış Başar, Hakan Bulut, Yeşim Dalgıçer, Selahattin Taşdöğen, Kıvanç Baran Arslan