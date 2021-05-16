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Nasipse Olur filminin konusu nedir? Nasipse Olur filminin oyuncu kadrosu

2020 senesinde vizyona giren Nasipse Olur filmi, televizyonda izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Show TV’de izleyicilerle buluşan film, internet üzerinden araştırılıyor. Filmi izlemek isteyen izleyiciler, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. İşte Nasipse Olur filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

16 Mayıs 2021 Pazar 20:54
Nasipse Olur filminin konusu nedir? Nasipse Olur filminin oyuncu kadrosu
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2020 senesinde beyaz perdede izleyici karşısına çıkan Nasipse Olur filmi bu kez televizyonda izleyiciyle buluşuyor. Show TV’de yayınlanan film, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Filmi izleyen veya izlemek isteyen izleyiciler, intenet üzerinden filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Biz de bu haberimizde Nasipse Olur filminin konusuna ve oyuncu kadrosuna yer verdik. İşte detaylar...

Nasipse Olur filminin konusu

Romantik komedi türünde olan Nasipse Olur filmi, başroldeki Günfer’in macerasını ele alıyor. Başına üst üste felaketler gelen Günfer, babasının vefat etmesinin ardından büyük bir yıkım yaşıyor. Pastacılıkla uğraşan Günfer, amcasının borçları sebebiyle işlettiği fırından da oluyor. Son olarak nişanlısı tarafından da aldatılan Günfer için hayat hiç iyi gitmemektedir. Tam bu sırada Gökhan ile tanışan Günfer, yeni ve bambaşka bir hayata yelken açmaktadır.

Nasipse Olur filminin çekildiği yer

Nasipse Olur filmi için araştırılan konulardan bir tanesi de filmin çekildiği yer. Film Sinop’ta çekilmiştir.

Nasipse Olur oyuncu kadrosu

Algı Eke

Burak Sevinç

Nur Sürer

Zeyno Eracar

Erdem Baş

Ünal Yeter

Barış Başar

Hakan Bulut

Yeşim Dalgıçer

Selahattin Taşdöğen

Kıvanç Baran Arslan

Eylem Sezgin

Derya Şen

Aşkım Kapışmak

Sefa Yıldırım


Son Güncelleme: 16.05.2021 20:54
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Anahtar Kelimeler:
Nasipse OlurShow TvAlgı EkeBurak Sevinç
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