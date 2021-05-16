Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları

2020 yılında vizyona giren Nasipse Olur filmi televizyon ekranlarına geliyor. Senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği filmin başrollerinde Burak Sevinç ve Algı Eke ikilisi yer almaktadır. Nasipse Olur filmi bu akşam Show TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Nasipse Olur filmi konusu ne?

Günfer küçük bir kasabada yaşayan büyük hayalleri olan biridir. Günfer’in hayatı üst üste gelen kötü olaylarla sarsılır. Kahramanım dediği babasını kaybeden Günfer, amcasının kumar borcu yüzünden babasından kalan ekmek fırını mafyadan kurtarmaya çalışacaktır.

Nasipse Olur filmi oyuncuları

Bu yaşananların yanı sıra evlilik hayali kurduğu sevgilisi Yaşar’ın kendisini aldattığını öğrenen Günfer’in hayata karşı inancı kalmaz. Günfer’in yaşadıkların tesadüfen tanık olan Gökhan bir anda onun kurtarıcısı olacaktır.

Nasipse Olur filminin başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç ikilisi yer alırken bu ikiliye Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan gibi isimler eşlik etmektedir.

Nasipse Olur filmi nerede çekildi?

Nasipse Olur filminin çekimleri Karadeniz bölgesinin en güzel şehirlerinden Sinop’ta çekilmiştir.