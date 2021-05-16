İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları

Geçtiğimiz yıl beyaz perdede yayınlanan yerli dram filmi Nasipse Olur televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Film severler Nasipse Olur filmi nerede çekildi, Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor. Nasipse Olur bu akşam Show TV ekranlarından yayınlanacak.

16 Mayıs 2021 Pazar 16:15
Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları
Takip Et:

2020 yılında vizyona giren Nasipse Olur filmi televizyon ekranlarına geliyor. Senaryosunu Barış Başar’ın kaleme aldığı yönetmenliğini Selahattin Sancaklı’nın üstlendiği filmin başrollerinde Burak Sevinç ve Algı Eke ikilisi yer almaktadır. Nasipse Olur filmi bu akşam Show TV ekranlarından izleyici karşısına çıkacak.

Nasipse Olur filmi konusu ne?

Günfer küçük bir kasabada yaşayan büyük hayalleri olan biridir. Günfer’in hayatı üst üste gelen kötü olaylarla sarsılır. Kahramanım dediği babasını kaybeden Günfer, amcasının kumar borcu yüzünden babasından kalan ekmek fırını mafyadan kurtarmaya çalışacaktır.

Bu yaşananların yanı sıra evlilik hayali kurduğu sevgilisi Yaşar’ın kendisini aldattığını öğrenen Günfer’in hayata karşı inancı kalmaz. Günfer’in yaşadıkların tesadüfen tanık olan Gökhan bir anda onun kurtarıcısı olacaktır.

Nasipse Olur filmi oyuncuları

Nasipse Olur filminin başrollerinde Algı Eke ve Burak Sevinç ikilisi yer alırken bu ikiliye Nur Sürer, Hakan Bulut, Zeyno Eracar, Yeşim Dalgıçer, Erdem Baş, Kıvanç Baran Arslan gibi isimler eşlik etmektedir.

Nasipse Olur filmi nerede çekildi?

Nasipse Olur filminin çekimleri Karadeniz bölgesinin en güzel şehirlerinden Sinop’ta çekilmiştir.



Son Güncelleme: 16.05.2021 16:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nasipse OlurShow TvBurak Sevinç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi? Recep İvedik 4 filmi konusu ne? Recep İvedik 4 oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hokkabaz filmi nerede çekildi? Hokkabaz filmi konusu ve oyuncuları kim?
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 filmi konusu ve oyuncuları
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler
Merve Dinçkol kimdir? Kanal D Haftas onu haber sunucusu Merve Dinçkol hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Nasipse Olur filmi nerede çekildi? Nasipse Olur filmi konusu ve oyuncuları
Düğün Dernek 2: Sünnet oyuncuları kim? Düğün Dernek 2 ne zaman çekildi? Düğün Dernek 2 konusu ne?
Warcraft filmi konusu ne? Warcraft hangi kanalda yayınlanacak? Warcraft filmi konusu ve oyuncuları
80.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 16 Mayıs 2021 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Sunucu Esra Ceyhan'dan Sevindirici Haber Geldi
Emanet dizisi Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Seksenler dizisi Sibel karakterini kim canlandırıyor? Cansın Özyosun kimdir?
Çipli kimlik kartı kaybetme cezası ne kadardır? 2021 Kayıp kimlik kartı yenileme ücretleri
SGK grip aşısını karşılıyor mu, sgk ödüyor mu?
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2021 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları
Apple'dan Sevindirici Haber Geldi İphone 13 Serisi Üretime Başlıyor
Akrep dizisi Duru karakterini kim canlandırıyor? Aslı Melisa Uzun biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Karantinaya alındım gıda yardımı nasıl alırım? 14 gün izolasyonda gıda yardımı nasıl alırım?
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2021
Ziraat Bankası müşteri hizmetlerinden kredi başvurusu nasıl yapılır? 2021
Savaşçı 105. bölüm tek parça izle - Savaşçı son bölüm Fox TV canlı izle
A101 Huawei band 4 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Trabzonspor'dan Ayrılan İsimler Açıklandı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.