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NASA uzay aracı Perseverance Mars'ta ne arıyor?

NASA için Salda Gölü’nde araştırmalar yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı: “Mars'ta gözümüzle göremeyeceğimiz mikroorganizmalar arıyoruz. Salda'daki mikroorganizmalar Mars'ta da olabilir.” ifadelerini kullandı.

22 Şubat 2021 Pazartesi 23:24
NASA uzay aracı Perseverance Mars'ta ne arıyor?
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Salda Gölü’ne benzerliği ile dikkatleri üzerine çeken Jezero Krateri’nde araştırmalar yapacak olan ve ABD tarafından gönderilen Perseverance uzay aracı geçtiğimiz hafta iniş yapmıştır. NASA için 2007 yılından beri Salda Gölü’nde araştırmalar yapan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Salda Gölü’nden Habertürk TV yayınına katılarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Salda'yı özel kılan şeyin Jezero Krateri'ne olan benzerliği olarak açıklayan Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı, Mars'ta gözümüzle göremeyeceğimiz mikroorganizmalar aradıklarını söyledi. Salda'daki mikroorganizmaların Mars'ta da olabileceğini belirten Balcı, Perseverance misyonunda da bizimde artık ilkel yaşamın izlerini aradığımızı ifade etti. Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı "Bu misyonu özel kılan robotun yerinde önek alıp özel kaplarda saklayıp Dünya'ya 2030'da bir başka robot aracılığıyla göndermesi olacak.” şeklinde konuştu.

2007 yılından beri Salda Gölü’ndeki çökeltilerden önek aldıklarını ve bunu uluslararası platformlarda sunduklarını açıklayan Balcı Mars’tan Dünya’ya gelecek olan öneklerle kesin sonuçların çıkacağını belirtti. Bu kapsamdaki NASA çalışmalarının 2019 yılında başladığını belirten Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı: “Salda, tüm dünya için bir laboratuvar. Bir Dünya mirası.” ifadelerini kullandı. 



Son Güncelleme: 22.02.2021 23:24
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Anahtar Kelimeler:
NasaPerseveranceMarsSalda Gölü
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