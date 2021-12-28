Nancy Drew ve Gizli Merdiven filminin konusu nedir?

Nancy Drew ve Resident Evil yapımıyla çok ortak noktası var. Resident Evil'ın hikayesi oyunlar aracılığıyla ortaya çıksa da yine de 1930'ların edebiyat kitaplarında Nancy Drew'un gelişiminden bahsedilmektedir. Bu nedenle kitaplardan ve oyunlardan uyarlanan filmler listesine bir yenisi daha eklendi. Ayrıca Nancy Drew sadece "Resident Evil" gibi filmlere konu olmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun metrajlı diziler ve çizgi filmler için de ipuçları veriyor. Başka bir deyişle, polisiye temalı dizi ve film dünyasında başarılı bir şekilde önemli bir yer işgal ediyor. Nancy Drew ve Gizli Merdiven dizisinin konusu şu şekildedir;

Nancy Drew ve Gizli Merdiven

Annesini trajik bir olayda kaybeden Nancy Drew, babası ve avukatı Carson ile yeni bir yaşam alanına geldi. Chicago'dan küçük River Heights kasabasına taşınan ikili, acı dolu ve dramatik günler ve aylar yaşadı. Küçük Nancy'nin davranışları biraz olgunlaşmış olsa da, Carson hâlâ eşinin acısına odaklanıyor. Senaristler Nina Fiore ve John Herrera, izleyicilere küçük kızın kişiliğini göstererek yolculuklarına devam ettiler. . Öyle ki Nancy'nin kasabadaki yakın arkadaşlarından Beth, siber zorbalığa maruz kaldı ve bu sırada meraklı, kibar ve hırslı karakterimizi tanıtmaya başladı.Genç Nancy, Beth'in duygusallığına kapılır ve kasabadaki asi çocuğu kendi tasarladığı çeşitli yöntemlerle alt etmeyi başarır ve kurgunun başlangıcı yapılmıştır.

Filmin IMDB puanı ise 5,8’dir.Filmin oyuncu kadrosunda şu isimler yer almaktadır;

Sophia Lillis – Nancy

Zoe Renee – George

Mackenzie Graham – Bess

Andrea Anders – Hannah

Laura Wiggins – Helen

Sam Trammell – Carson

Linda Lavin – Flora

Jon Briddell – Nate

Jesse C. Boyd – Wharton