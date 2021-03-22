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Naim Süleymanoğlu neden, kaç yaşında öldü?

Cep herkülü lakabı ile anılan Naim Süleymanoğlu geçen sene yayınlanan film sonrası Türkiye gündemine bomba gibi oturdu. Filmi izleyenler Türkiye’nin gururu Naim Süleymanoğlu araştırılıyor. Naim Süleymanoğlu neden öldü? Kaç yaşında vefat etti? Naim Süleymanoğlu hakkında detaylar haberimizde

22 Mart 2021 Pazartesi 20:13
Naim Süleymanoğlu neden, kaç yaşında öldü?
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TRT 1 ekranlarında 22 Mart 20.00’da Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi seyircisi ile buluşacak. 2017 yılında vefat eden Naim Süleymanoğlu eski milli halterci olarak akıllara kazınırken, sporcunun hayatı film konusu oldu. Bir nesile halter sporunu sevdiren ünlü sporcu hayatını konu edinen filmden sonra daha çok araştırıldı. Peki Naim Süleymanoğlu kim? Naim Süleymanoğlu kaç yaşında vefat ettiği merak ediliyor.

1988 Seul Olimpiyatları’nda 9 Dünya olimpiyatlarında ise 6 rekor kıran milli sporcu 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından ‘Dünyanın en iyi sporcusu’ seçildi. Cep herkülü lakabı ile anılan milli sporcu 2017 yılında vefat etti.

Karaciğer yetmezliği ile hastaneye kaldırılan sporcu 6 Ekim 2017 tarihinde karaciğer nakli yapıldı. Beyinde kanama sebebi ile 11 Kasım 2017 tarihinde acil ameliyathaneye alınan oyuncu tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017 tarihinde vefat etti. 50 yaşında hayata veda oyuncu milli halterci tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar; Cep herkülü Naim Süleymanoğlu için ‘Türk halteri çok büyük değerini yitirdi.’ ifadelerini kullandı. Halter sporunda en büyük sporcusu olduğuna değinen Taşpınar ‘başımız sağ olsun.’ ifadelerini kullanmıştı.

Turgut Özal tarafından Türkiye’ye getirilen Süleymanoğlu, 1984, 1985, 1986 yıllarında dünyanın haltercisi seçilmişti. 1988 Seul, 1992 yılında Barcelona 1996 yılında ise Atlanta Olimpiyatları’nda üç kez şampiyon oldu.

Naim Süleymanoğlu’nun kariyerinde elde ettiği başarıları şöyle:

  • 15 yaşında ilk dünya rekorunu kırdı.
  • 8 kez dünya şampiyonu oldu, 46 dünya rekoru kırdı.
  • Kendi kilosunun üç katından fazla kaldırarak, ’efsane’ oldu.
  • 60 kiloda koparmada 200 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.
  • 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada ’yılın haltercisi’ seçildi.
  • Türkiye’ye Olimpiyatlar’da güreş dışında ilk altın madalyasını kazandıran sporcudur.
  • 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta Olimpiyatları olmak üzere üç kez olimpiyat şampiyonu oldu.
  • 1988 yılında Time dergisine kapak oldu.
  • 1988 yılında Seul Olimpiyatları’nda 9 dünya, 6 Olimpiyat rekoru kırdı.
  • 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.


Son Güncelleme: 22.03.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Naim SüleymanoğluCep HerkülüTrt 1Halter
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