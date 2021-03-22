Naim Süleymanoğlu neden, kaç yaşında öldü?

TRT 1 ekranlarında 22 Mart 20.00’da Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu filmi seyircisi ile buluşacak. 2017 yılında vefat eden Naim Süleymanoğlu eski milli halterci olarak akıllara kazınırken, sporcunun hayatı film konusu oldu. Bir nesile halter sporunu sevdiren ünlü sporcu hayatını konu edinen filmden sonra daha çok araştırıldı. Peki Naim Süleymanoğlu kim? Naim Süleymanoğlu kaç yaşında vefat ettiği merak ediliyor.

1988 Seul Olimpiyatları’nda 9 Dünya olimpiyatlarında ise 6 rekor kıran milli sporcu 1992 yılında Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından ‘Dünyanın en iyi sporcusu’ seçildi. Cep herkülü lakabı ile anılan milli sporcu 2017 yılında vefat etti.

Karaciğer yetmezliği ile hastaneye kaldırılan sporcu 6 Ekim 2017 tarihinde karaciğer nakli yapıldı. Beyinde kanama sebebi ile 11 Kasım 2017 tarihinde acil ameliyathaneye alınan oyuncu tedavi gördüğü hastanede 18 Kasım 2017 tarihinde vefat etti. 50 yaşında hayata veda oyuncu milli halterci tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar; Cep herkülü Naim Süleymanoğlu için ‘Türk halteri çok büyük değerini yitirdi.’ ifadelerini kullandı. Halter sporunda en büyük sporcusu olduğuna değinen Taşpınar ‘başımız sağ olsun.’ ifadelerini kullanmıştı.





Turgut Özal tarafından Türkiye’ye getirilen Süleymanoğlu, 1984, 1985, 1986 yıllarında dünyanın haltercisi seçilmişti. 1988 Seul, 1992 yılında Barcelona 1996 yılında ise Atlanta Olimpiyatları’nda üç kez şampiyon oldu.





Naim Süleymanoğlu’nun kariyerinde elde ettiği başarıları şöyle: