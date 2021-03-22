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Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hakkında bilgiler

Naim Süleymanoğlu filmi TRT 1 ekranlarında bu akşam yayınlanacak. Vatandaşlarımız ünlü halterci Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü, hayatını merak ediyor. Naim Süleymanoğlu’nun biyografisi belli oldu.

22 Mart 2021 Pazartesi 20:08
Naim Süleymanoğlu kaç yaşında öldü? Naim Süleymanoğlu hayatı ve hakkında bilgiler
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2019 Kasım ayında gösterime giren Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi bu akşam saat 20:00’da TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Vatandaşlarımız ünlü halterci Naim Süleymanoğlu kimdir, kaç yaşında öldü, ne zaman öldü sorularının yanıtlarını arıyor. Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun biyografisi belli oldu.

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Bir televizyon kanalında ilk kez yayınlanacak film Kasım 2019 tarihinde gösterime girmişti. Gösterime girdi vakitlerde oldukça beğeni toplamıştı. Ünlü haltercinin hayatını anlatan filmde dramatik sahneler göze çarpıyor.

Naim Süleymanoğlu Kimdir?

Naim Süleymanoğlu, dokuz Dünya ve altı olimpiyat rekoru kıran bir sporcudur. 1992 senesinde dünyanın en iyi sporcusu seçilmiştir. Kendisi 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan’a bağlı Kırcaali şehrinde dünyaya gelmiştir. Kendisi Bulgaristan türküdür. Kısa boylu, bodur bir yapısı vardır ancak boyunun aksine çok güçlüdür. Bundan dolayı kendisine cep herkülü lakabı takılmıştır.

Naim Süleymanoğlu Biyografi

Kendisi 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. 1977 yılında, henüz dokuz yaşındayken Alper’e başladı. 15 yaşındayken Brezilya’daki Dünya gençler halter Şampiyonası’nda iki tane altın madalya aldı. Kendisi 16 yaşında dünya rekoru kırdı. Bu rekorla dünya tarihinin en genç rekortmeni seçildi. Halter kariyerinde üç kere olimpiyat şampiyonluğu, yedi kere dünya şampiyonluğu, altı kere Avrupa şampiyonluğu yaşadı. 46 kere dünya rekoru kırdı. 16 yaşındayken silkme kategorisinde kendi ağırlığının üç katını kaldırarak tarihe geçti.

1983 ile 1986 yılları arasında genç kategoride 13 kere, büyükler kategorisinde 50 kere olmak üzere genel toplamda 63 tane rekor kırdı. Bu dönemde Avrupa’da 60, 56, 52 kilolarda Avrupa şampiyonluğu yaşadı üç yıl üst üste dünyada yılın haltercisi unvanını kazandı. Bulgaristan’daki komünist hükümet nedeniyle İsmini değiştirmeye çalıştılar. Baskılardan kurtulmak için Türkiye gitmek istiyordu. 1986 yılında Avustralya’nın Melboune kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Türkiye Büyükelçiliği’ne sığındı. Sonrasında Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile birlikte basın açıklaması yaptı. O tarihten itibaren Türkiye adına yarışacağını ifade etti.

Olimpiyatlar

1988 Seul olimpiyatlarında, Türkiye’nin Bulgaristan’a 1.250.000 $ ödemesi karşılığında Türkiye adına yarışma hakkı kazandı. Bu olimpiyatlarda altı kez dünya rekoru ve dokuz kez olimpiyat rekoru kırdı. Böylelikle Türkiye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya alan farklı bir spor dalı ile sahneye çıktı. Ağırlığının üç katından 10 kg fazla olan 190 kg’ı kaldırmayı başardı ve bunu ondan başka başaran hiçbir halterci yoktur.

1992 Barcelona Olimpiyatları’nda rakiplerine karşı rahat bir galibiyet elde eden Naim Süleymanoğlu, burada altın madalyayı rahat bir şekilde kazandı ve dünyanın en iyi sporcusu seçildi. 1966 yılında Amerika’nın Atlanta eyaletinde düzenlenen olimpiyatlarda 64 kg’da dört kez dünya rekoru kırdı.3 olimpiyat peş peşe altın madalya alarak tarihe geçti. 2000 yılında Sidney Olimpiyatları’nda yaşlanması dolayısıyla üç kaldırışta sıfır çekti. Ayrıca burada sakatlanmıştı.

Dünya Şampiyonası

1993 yılında Avustralya’nın Melboune kentinde düzenlenen Dünya halter Şampiyonası’nda üç tane altın madalya kazandı ve iki tane dünya rekoru kırdı. 1994 yılında İstanbul’daki Dünya halter Şampiyonası’nda ilk kez Türk seyircilerin karşısına çıktı. Bu şampiyonada sakat olmasına karşın üç kere dünya rekoru kırdı ve üç tane altın madalyayı ev sahibi Türkiye’ye getirdi.

Aynı zamanda 1995 yılında düzenlenen Avrupa halter Şampiyonası’nda da sakatlık yaşamasına rağmen bir altın ve iki gümüş madalya kazandı. Bu şampiyonada Türkiye halter kategorisinde birinci oldu. 1995 yılına gelindiğinde Çin’deki Dünya Şampiyonası’na katıldı. Sakatlığı devam etmesine rağmen üç altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Avrupa Halter Şampiyonaları

1988 yılında İskoçya’nın Cardiff şehrinde düzenlenen Avrupa halter Şampiyonası’nda üç altın madalya kazandı. 1994 yılında Bulgaristan’ın başkenti Varşova’da yapılan Avrupa halter Şampiyonası’nda üç kaldırışta üç dünya rekoru kırdı.

Kariyerindeki Başarıları

Sadece 15 yaşındayken ilk dünya rekorunu kırdı. 1984,1985 ve 1986 yıllarında üç yıl üst üste yılın halterci seçilmeyi başardı. 1996 Atlanta Olimpiyatları, 1992 Barcelona Olimpiyatları ve 1988 Seul olimpiyatlarında üst üste üç kez olimpiyat şampiyonu oldu. 46 dünya rekorunun yanı sıra yedi kere dünya şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Kendi kilosunun üç katından 10 kg fazla kaldırmayı başardı. Bu başarıyı elde eden tek sporcu kendisidir. Kendisi tüm zamanların en iyi haltercisi olarak gösteriliyor. 1988 yılına gelindiğinde dünyanın en büyük dergilerinden bir tanesi olan Time dergisinin kapağı oldu. 1988 yılında düzenlenen Seul olimpiyatlarında iki farklı dalda dünya rekoru kırdı. Yine bu olimpiyatlarda dokuz olimpiyat rekoru ve altı tane de dünya rekoru kırdı. Halterde Türkiye’ye ilk kez olimpiyat madalyası getiren sporcu oldu. 1992 yılında ise dünyanın en iyi sporcusu seçilerek büyük bir başarıya imza attı.



Son Güncelleme: 22.03.2021 20:08
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Naim SüleymanoğluTrt 1
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