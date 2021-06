My Dear Guardian dizi oyuncuları ve konusu

1 Haziran tarihinde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan My Dear Guardian dizisi, kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı. Çin yapımı olan romantik drama türündeki dizi, hem Çin’de hem de tüm dünyada beğeni topladı. iQiyi ve Mango TV’de izleyiciyle buluşan dizi, 45 dakikalık bölümlerle ekrana geliyor. Toplamda 40 bölüm sürecek olan dizi, 7 Temmuz tarihinde yayınlanacak son bölümüyle final yapacak. 13 yaş üstü için uygun olan dizi, askeri bir romantik komedi olarak izleyiciyle buluşuyor. Peki, My Dear Guardian’ın konusu nedir? My Dear Guardian’da hangi oyuncular yer alıyor?

My Dear Guardian dizisinin konusu

Sağlık görevlisi bir asker ile bir askeri subayın birbirine aşık olma hikayesini ele alan dizi, bu iki askerin hayatına odaklanıyor. Bir tarafta son derece kibar, sıcakkanlı olan sağlık görevlisi asker, diğer tarafta ise hayatta acılar yaşamış ve aşktan uzaklaşmış bir subay. Bu ikisinin aşkını ele alan dizi, hem dramı hem de komediyi beraberinde getiriyor.

My Dear Guardian dizisinin oyuncu kadrosu

Johnny Huang

Li Qin

Nie Zi Hao

Yang Tong Shu

Fu Cheng Peng

Liu Xiao Jie

Jiang Yuan

Finn Han

Yu Yue

Fei Li Qi

Oho Ou