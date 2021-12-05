My Amanda filminin konusu nedir? Netflix Filipin yapımı film My Amanda fragman

My Amanda filminin konusu nedir? Sevilen Netflix filminin konusu, yönetmeni, senaristi merak edilmektedir. Filmin oyuncuları ve IMDb puanı merak edilen konular arasındadır.

Filmin kapak fotoğrafında yer alan iki kişinin çok iyi arkadaş olduğu biliniyor. Her şartta, iyi günde kötü günde birbirlerini destekliyorlar. Bütün olaylardan birbirlerini haberdar ettikleri ve yol haritalarını birlikte oluşturdukları biliniyor. Bu iki arkadaşın isimleri Amanda ve Tj’dir.

15 Temmuz tarihinde seyircilerle buluşan Netflix Filipin filmi My Amanda, sıkı dostların hikayesini anlatmaktadır. İkili arasındaki eğlenceli görüntülerle başlayan film ilerledikçe seyirciyi düşünmeye yitiyor. İkilinin 10 senedir birlikte olduğu filmde görülür.

90 dakika olan filmin ilk yarısında ikilinin dostluğu aktarılır. Dostluğun yansıtılması için bol kahkaha, sohbet vardır. Filmin ikinci yarısında ise ikili, gerçekten dost olup olmadıklarını sorgular ve aşk sinyalleri verilir.

Film, günlük hayatta da sıkça rastlanan önce arkadaşlık sonra aşk kavramının bir yansımasıdır. Filmin başrolünde Alessandra de Rossi vardır. Bu isim aynı zamanda filmin yönetmenidir. Başroldeki diğer bir isim Piolo Pascual gibi sinema dünyasında yeni bir isimdir.

Filmin ilk yarısındaki alt metinler ve uzun süren dostluk konuşmaları seyirciden kötü yorum almıştır. Orijinallikten uzak ve sıradan bulunmuştur. İkinci yarıda kendini gösteren aşk sahnelerinde seyirci heyecanlanmıştır ancak ilk yarıdaki kötü performanslar sebebiyle hikâyenin sadeliği bozulmuştur.

Filmin IMDb puanı: 3,5

Filmin fragmanı