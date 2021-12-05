İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

My Amanda filminin konusu nedir? Netflix Filipin yapımı film My Amanda fragman

Netflix, izleyenlerine yeni bir film sundu! Yeni film My Amanda konusuyla ilgi çekti. My Amanda filminin konusu nedir? Haberimizde Netflix Filipin yapımı My Amanda filmi ile ilgili detaylara yer verilmiştir.

05 Aralık 2021 Pazar 21:17
My Amanda filminin konusu nedir? Netflix Filipin yapımı film My Amanda fragman
Takip Et:

My Amanda filminin konusu nedir? Sevilen Netflix filminin konusu, yönetmeni, senaristi merak edilmektedir. Filmin oyuncuları ve IMDb puanı merak edilen konular arasındadır.

Filmin kapak fotoğrafında yer alan iki kişinin çok iyi arkadaş olduğu biliniyor. Her şartta, iyi günde kötü günde birbirlerini destekliyorlar. Bütün olaylardan birbirlerini haberdar ettikleri ve yol haritalarını birlikte oluşturdukları biliniyor. Bu iki arkadaşın isimleri Amanda ve Tj’dir.

15 Temmuz tarihinde seyircilerle buluşan Netflix Filipin filmi My Amanda, sıkı dostların hikayesini anlatmaktadır. İkili arasındaki eğlenceli görüntülerle başlayan film ilerledikçe seyirciyi düşünmeye yitiyor. İkilinin 10 senedir birlikte olduğu filmde görülür.

90 dakika olan filmin ilk yarısında ikilinin dostluğu aktarılır. Dostluğun yansıtılması için bol kahkaha, sohbet vardır. Filmin ikinci yarısında ise ikili, gerçekten dost olup olmadıklarını sorgular ve aşk sinyalleri verilir.

Film, günlük hayatta da sıkça rastlanan önce arkadaşlık sonra aşk kavramının bir yansımasıdır. Filmin başrolünde Alessandra de Rossi vardır. Bu isim aynı zamanda filmin yönetmenidir. Başroldeki diğer bir isim Piolo Pascual gibi sinema dünyasında yeni bir isimdir.

Filmin ilk yarısındaki alt metinler ve uzun süren dostluk konuşmaları seyirciden kötü yorum almıştır. Orijinallikten uzak ve sıradan bulunmuştur. İkinci yarıda kendini gösteren aşk sahnelerinde seyirci heyecanlanmıştır ancak ilk yarıdaki kötü performanslar sebebiyle hikâyenin sadeliği bozulmuştur.

Filmin IMDb puanı: 3,5

Filmin fragmanı


Son Güncelleme: 05.12.2021 21:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
My Amanda Filminin Konusu NedirNetflix Filipin Yapımı My Amanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları
Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?
Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?
ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın çekimleri nerede yapılıyor?
ATV ekranlarının yeni dizisi Destan'ın çekimleri nerede yapılıyor?
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası tarifi: Alanya Gülüklü (Hülüklü) çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Enn yeni Kore dizileri nelerdir ?
Enn yeni Kore dizileri nelerdir ?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Netflix Luna Park dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix People Places Things filmi konusu nedir? Netflix People Places Things konusu ve oyuncuları
Zeytin Yaprağı Çayı nasıl yapılır? Bu çayının faydaları nelerdir? İşte mucizevi Zeytin Yaprağı Çayı
7326 yapılandırma süresi ne zaman bitiyor? 7326 yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Gönül Dağı Veysel ve Cemile diziden ayrılıyor mu?
Su diyeti ile kilo vermek mümkün mü? Su diyeti ile nasıl kilo verilir?
Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri
Rüyada at görmenin anlamı nedir? Rüyadaki atın rengi nasıl yorumlanmaktadır ?
Tiktok'tan en çok para kazanan fenomenler
Kanada güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Ziraat Bankası'ndan müşterilerine müjde geldi Bankadan beklenen açıklama geldi
650 TL yatırılacak! Paralar ATM ve PTT'den çekilebilecek
Havuz Görevlisi maaşı ne kadar? Havuz Görevlisinin tanımı nedir?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 5 Aralık 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Fox TV Kanunsuz Topraklar Gülfem kimdir?
Günlük burç yorumları 6 Aralık 2021 Pazartesi
SGK'dan çalışan kadınlar için müjdeli haber geldi! Annelerin altı yıl erken emekli olma hakkı
TJK 5 Aralık 2021 Pazar at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.