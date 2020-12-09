Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Brad Pitt ve Marion Cotillard’ın yer aldığı Müttefik filminin yönetmenliğini Robert Zemeckis üstlenmişti. 2016 yılında vizyona giren film 2. Dünya Savaşı dönemini konu ediniyor.
Müttefik konusu nedir?
2. Dünya Savaşı esnasında kendi ülkeleri adına tetikçi olarak görev yapan Amerikalı Max Vatan ile Fransız Marianne Beausejour 1942 yılında kendilerine verilen bir göre sırasında tanışır. İkili savaşın ortasında büyük bir aşkla birbirlerine bağlanır. İkisinin ortak hedefi ise Casablanca bulunan Nazi Alman elçiyi öldürmektir.
Müttefik filmi oyuncu kadrosu
Brad Pitt - Max Vatan
Marion Cotillard - Marianne Beausejour
Jared Harris - Frank Heslop
Matthew Goode - Guy Sangster
Anton Lesser - Emmanuel Lombard
Ağustos Diehl - Hobar
Camille Cottin - Monique
Charlotte Hope - Louise
Marion Bailey - Bayan Sinclair