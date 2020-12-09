Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Başrollerinde Brad Pitt ve Marion Cotillard’ın yer aldığı Müttefik filminin yönetmenliğini Robert Zemeckis üstlenmişti. 2016 yılında vizyona giren film 2. Dünya Savaşı dönemini konu ediniyor.

Müttefik konusu nedir?

2. Dünya Savaşı esnasında kendi ülkeleri adına tetikçi olarak görev yapan Amerikalı Max Vatan ile Fransız Marianne Beausejour 1942 yılında kendilerine verilen bir göre sırasında tanışır. İkili savaşın ortasında büyük bir aşkla birbirlerine bağlanır. İkisinin ortak hedefi ise Casablanca bulunan Nazi Alman elçiyi öldürmektir.

Müttefik filmi oyuncu kadrosu

Brad Pitt - Max Vatan

Marion Cotillard - Marianne Beausejour

Jared Harris - Frank Heslop

Matthew Goode - Guy Sangster

Lizzy Caplan - Bridget Vatan

Anton Lesser - Emmanuel Lombard

Ağustos Diehl - Hobar

Camille Cottin - Monique

Charlotte Hope - Louise

Marion Bailey - Bayan Sinclair