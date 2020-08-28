Mutlaka izlenmesi gereken 15 efsane dizi ve konusu

Son dönemlerin en çok tercih edilen dizileri tarih dizileridir. Birçok tarih dizisi izleyici tarafından tam not almış ve beğenilmiştir. Geçmiş yıllara ayna tutan bu dönem dizileri, yansıttığı dönem ambiyansı ile izleyicileri kendisine hayran bırakmıştır. Son yıllarda giderek çoğalan dönem dizileri ile birlikte geçmiş yıllar izleyicilerin beğenisine sunulmaktadır. Döneme uygun kıyafet ve ortamların başarıyla yansıtıldığı tarih dizilerinde, işlenen konular genellikle geçmiş dönemlerde yaşanmış savaşlardır. Savaş ortamını yakından izleyicilere yaşatan dizilerin bir başka konusu ise taht kavgaları ve taht için oynanan oyunlar yani saray içi savaşlar olmuştur.

Mutlaka izlenmesi gereken 15 tarihi dizi hangileridir?

Knight Fall (2017 – Devam)

Sons Of Liberty (2015 – Devam)

Diriliş Ertuğrul (2014 – 2019)

The Tudors (2007 – 2010)

Da Vinci’ nin Şeytanları – Da Vinci’s Demons (2013 – 2015)

Marco Polo (2014 – 2016)

Pasifik – The Pasific (2010)

Son Krallık – The Last Kingtom (2015 – Devam)

Unsere Mutter, Unsere Vater (2013)

John Adams (2008)

Vikingler – Vikings (2013 – Devam)

Roma – Rome (2005 – 2007)

The Crown (2016 – Devam)

Peaky Blinders (2013 – Devam)

Kardeşler Takımı – Band OF Brothers (2001)

Knight Fall dizisinin konusu nedir?

14. yüzyıla ışık tutan dizi Knight Fall, o dönemde yaşamış Tapınak Şövalyelerinin gerçek yaşam hikayelerini izleyicilerin gözleri önüne sermektedir. Dizideki aksiyon sahnelerinin başarılı bir şekilde çekilmiş olması, izleyiciler tarafından tam not almasını sağlamıştır.

Sons of Liberty dizisinin konusu nedir?

Tarihi gerçekleri gözler önüne seren dizide Amerikan bağımsızlığı konusu işlenmektedir. Bu mücadeleyi yansıtan filmde odaklanılan konu Amerikalı kişilerin bağımsızlık için verdiği savaştır.

Diriliş Ertuğrul dizisinin konusu nedir?

Osmanlı İmparatorluğu’nun doğuşunu anlatan Diriliş Ertuğrul dizisin, dünyada birçok ülke tarafından yayınlanmıştır. Dizide anlatılan konu Osmanlı’nın ecdadı olarak bilinen Ertuğrul Gazi’nin verdiği mücadelelerdir.

The Tudors dizisinin konusu nedir?

İngiltere’deki taht oyunlarını anlatan dizide VIII: Henry’nin hayatı konu edilmiştir. Dram ve aşkın yansıtıldığı dizi, dönemi oldukça iyi bir şekilde gözler önüne sermektedir.

Da Vinci’nin Şeytanları dizisinin konusu nedir?

Sanatseverler için oldukça önem taşıyan Da Vinci’nin Şeytanları adlı dizi, adından da anlaşılacağı üzere Leonardo Da Vinci merkezli bir dizidir. Dizide sanatçının hayatı konu edinilirken, bilinmeyen yönleri izleyiciye gösterilmektedir.

Marco Polo dizisinin konusu nedir?

13. yüzyıl Çin’ini gösteren dizide konu Venedik gezgini Marco Polo’nun maceralarıdır. Dizi ünlü bir gezgin olan Polo’nun, Çin’de yaşadığı olayları aktarmaktadır.

Pasifik dizisinin konusu nedir?

2. Dünya Savaşı’nı en iyi yansıtan dizilerden birisi olan Pasifik dizisi, yaratılan atmosfer ve savaş sahneleri ile izleyicilerden tam not almaktadır. Pasifik denizindeki Amerika-Japonya savaşının izlerini ve savaşı anlatan dizi oldukça dikkat çekmektedir.

Son Krallık dizisinin konusu nedir?

8.3 IMDb puanı ile iddialı tarih dizilerinden birisi olan Son Krallık dizisi İngiliz Kralı Uhtred’in kölelik dönemine ışık tutmaktadır. Dizide yaratılan ortam ve dönem özellikleri izleyenler tarafından beğenilmiştir.

Unsere Mutter, Unsare Vater dizisinin konusu nedir?

2. Dünya Savaşı dönemini yansıtan dizi o dönemin dramatik ve psikolojik yönlerini ön plana çıkarmaktadır. Dizide 5 arkadaşın savaş yıllarındaki zorlukları ve ayrı kalışları anlatılmıştır. Dizi Berlin’de çekilmiştir.

John Adams dizisinin konusu nedir?

Tarihi bir biyografik dizi olan John Adams, tek sezon yayınlanmış bir dizidir. Dizide avukat olan John Adams’ın yaşadığı zorluklar ile birlikte nasıl Amerikan Başkanı olduğu anlatılmıştır.

Vikingler dizisinin konusu nedir?

8. yüzyıldaki İskandinavya’yı gözler önüne seren dizide, o dönem yaşayan Vikingler’in nasıl geliştiği anlatılmaktadır. Dizinin başkarakteri olan Ragnar Ragnarok’un kurduğu birliğin büyüyerek krallık oluşu dizide işlenen konudur.

Roma dizisinin konusu nedir?

8.7 IMDB puanı ile en çok beğenilen tarihi dizilerden birisi olan Roma, Roma İmparatorluğunun derinliklerini anlatmaktadır. O dönemde yaşanılan ortam ve savaşları yansıtan dizi, dönemi tüm gerçekliğiyle yansıtmaktadır.

The Crown dizisinin konusu nedir?

Netflix yapımı olan The Crown, İngiliz Kraliçesi’nin dönemini anlatmaktadır. O dönem yaşanılan saray oyunları, 2. Dünya Savaşı’nın etkileri ve aşk konuları dizide çok iyi işlenmiştir.

Peaky Blinders dizisinin konusu nedir?

Eski İngiltere’yi anlatan dizi olan Peaky Blinders, o dönemde yaşamış en büyük çetelerden birisi olan Peaky Blinders çetesinin hayatını anlatmaktadır. 8.7 IMDB puanıyla izleyicileri ekrana kilitleyen yapımda, birçok aksiyon sahnesi de mevcuttur.

Kardeşler Takımı dizisinin konusu nedir?

9.5 IMDB puanı alan ve son yılların en iyi tarihi dizisi olarak gösterilen Kardeşler Takımı dizisi, 2. Dünya Savaşı’nı konu almaktadır. Dizide ikinci dünya savaşı döneminde asker olan Easy adlı bölüğün arkadaşlık ve savaş yıllarındaki durumları yansıtılmaktadır.