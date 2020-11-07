Müteahhitlik belgesi nasıl alınır? Müteahhitlik belgesi başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Müteahhitlik belgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvuru yapmanız gerekiyor. Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi’nden müteahhitlik belge sorgulaması yapılabilmektedir. Tüzel ve gerçek kişiler müteahhitlik belgesi için başvurular yapılabiliyor. Geçici müteahhitlik belgesi başvuruları yapılabiliyor ve bu süreçte bina sorumluluğu ve müteahhitliğini üstlenen kişiye ait oluyor.

Daha sağlam yapısının inşa edilebilmesi için müteahhitlik belgesi verilir. A, B, C, D, E, F, G ve H sınıfı müteahhitlik belgesi olur. A sınıfı belge alabilmek için son 15 yıl içinde tek sözleşmede 90 milyon TL’lik iş yapılması şartı aranırken, H sınıfı ilk defa inşaat yapacak olanlara veriliyor. Bu belgeyle 1000 metrekareye kadar inşaat yapma yetkisi olabilmektedir.

Müteahhitlik belgesi başvurularında gereken belgeler nelerdir?

Müteahhitlik belgesi başvurularında gereken belgeler;

Başvuru dilekçesi,

Müteahhitlik belgesi başvuru formu,

Kayıtlı olunan ticaret ve sanayi odasından başvuru yılına ait oda sicil kaydı belgesi,

Vergi levhası fotokopisi,

Müteahhitlik belgesi başvuru ücreti dekontudur.