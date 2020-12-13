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Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı

Başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İzleyiciler kariyeri boyunca birçok yapımda yer alan Mustafa Üstündağ kimdir, hangi dizilerde yer aldı sorularını araştırıyor.

13 Aralık 2020 Pazar 17:54
Mustafa Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve hangi yapımlarda yer aldı
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Özellikle Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Muro karakteriyle hafızalarda yer edinen Mustafa Üstündağ 11 Şubat 1977 doğumludur.  43 yaşındaki oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim almıştır. Oyunculuk kariyerine Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları gibi tiyatro sahnelerinde başlayan Üstündağ ilerleyen yıllarda tiyatronun yanı sıra kamera önünde de yer aldı.  

Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Muro karakteriyle adını duyuran oyuncu son olarak Çukur dizisindeki Kahraman Koçovalı karakteriyle beğenileri topladı. Çukur’a konuk oyuncu olarak katılan oyuncu dizide ara ara yer alıyor. Çukur dizisinin dışında Usta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide de yer alan oyuncu performansıyla yine övgüleri toplamıştı. Usta oyuncu kariyeri boyuncu çok sayıda tiyatro oyunu ile dizi ve filmde yer almıştır.

Son dönemde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Çukur, Tehlikeli Karım, Muhteşem Yüzyıl Kösem, gibi dizilerin yanı sıra Keje, Cümbür Cemaat, Karanlık Çiçekler gibi döneminin başarılı dizilerinde de yer almıştır. Dizilerin yanı sıra Kutsal Damacana 2, Abimm, Vay Arkadaş, Dilber’in Sekiz Günü gibi filmlerde de yer alan oyuncu Abimm filmindeki performansıyla da övgü almıştı.



Son Güncelleme: 13.12.2020 17:54
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Mustafa üstündağDiziFilmOyuncu
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