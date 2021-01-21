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Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci kimdir?

Müslüm filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci'nin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Pek çok kişi, Şahin Kendirci kimdir? sorusunu araştırıyor.

21 Ocak 2021 Perşembe 17:27
Müslüm Gürses'in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci kimdir?
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Arabesk müzik dünyasında Baba olarak bilinen ve geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in filmi ile dikkatler Müslüm Gürses’e çevrilmişti. Filmde Müslüm Gürses’in çocukluğunu ve gençlik yıllarını canlandıran Şahin Kendirci ise rolü sonrasında merak edilmeye başlandı.

Demet Akalın ve Alişan’ın sunduğu Demet ile Alişan’la Sabah Sabah programına konuk olan Şahin Kendirci, O Ses Türkiye’ye katılarak tanınmaya başladığı süreçten günümüze kendisini anlattı. Açıklamaları sonrasında pek çok kişi Şahin Kendirci’yi araştırmaya başladı.

Şahin Kendirci kimdir?

Ailesi Şanlıurfalı olan Kendirci 19 Nisan 2001 tarihinde Adana’da doğmuştur. 5 kardeşi olan Kendirci’nin birde ikiz kardeşi vardır. Küçük kız kardeşinin de sesi magazin programlarında yayınlanan bir video ile gündeme gelmiştir. Şahin Kendirci çocukluğundan beri müziğe ilgisi olduğunu açıklarken Yetenek Sizsiniz Türkiye’ye katıldıktan sonra ünlü olmuştur. Daha sonrasında 2014 yılında O Ses Çocuklar’a katılan Kendirci yarışmadan birinci olduktan sonra adından söz ettirmiştir.

Yarışmayı kazandıktan sonra oyunculuk eğitimleri alan Kendirci Burak Aksak’ın çektiği Bana Masal Anlatma filminde Tamirci Çırağı rolü ile oyunculuğa başlamıştır.

 



Son Güncelleme: 21.01.2021 17:27
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