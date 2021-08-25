Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi konusu ve oyuncuları

Yayınlandığı dönem çok beğenilen Müslüm Gürses’in hayatını konu edinen Müslüm filmi televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Ünlü sanatçının hayranları Müslüm filmi konusu ve oyuncularını araştırıyor.

Başrolünde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor’un yer aldığı Müslüm filminin yapımcılığını Mustafa Uslu üstleniyor.

Müslüm konusu ne?

Şanlıurfa’da yoksul bir hayat geçiren Müslüm, ailesinin Adana’ya taşınmasıyla şans eseri saz kursunda hocasıyla tanışır. Müslüm Limoncu Ali ile aldığı eğitim ardından sesiyle tüm Türkiye’nin babası olma yolunda ilk adımı atmıştır. Müslüm bu yolculukta hayatının aşkı Muhterem Nur ile tanışır ve tüm zorlukların üzerine herkesin babası olur.

Müslüm nerede çekildi?

Müslüm filminin çekimleri Adana’da başlamıştır. Ardından İstanbul’da devam eden çekimlerin yanı sıra eski yılların gösterilmesi adına dijital olarak hazırlanan sahnelerde yer alıyor.

Müslüm oyuncuları

Müslüm filminde yer alan oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şu şekilde;

Timuçin Esen (Müslüm Gürses)

Zerrin Tekindor (Muhterem Nur)

Ayça Bingöl (Emine Akbaş)

Erkan Can (Limoncu Ali)

Taner Ölmez (Ahmet Akbaş)

Erkan Avcı (Bahtiyar)

Şahin Kendirci (Genç Müslüm Gürses)