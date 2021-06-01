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Musa Öztep kimdir? Sanatçının merak edilen hayatı

Musa Öztep, oyunculuk dışında birden fazla alanla ilgilenmektedir. Muzikle de ilgilenen sanatçı ,yakın zamanda bazı dizilerde rol almıştır. Musa Öztep'in kim olduğu merak edilmektedir. Musa Öztep kimdir? İşte Musa Öztep ile ilgili merak edilenler...

01 Haziran 2021 Salı 16:17
Musa Öztep kimdir? Sanatçının merak edilen hayatı
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Musa Öztep 16 Ağustos 1996 tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesinde doğmuştur. Yakışıklı oyuncu 1,83 boyunda ve 75 kilodur.

Oyunculuk kariyerinin haricinde Roza Technology şirketinde Büyüme ve Gelişme sorumlusu olarak çalışmaktadır. 19 Aralık 2019 yılında İskenderun Teknik Üniversitesi’nde ,Ağ İçi Saldırılar üzerine konuşma yapmıştır. 2017 yılında spor olarak ulusal, 2018 yılında ise Uluslararası Bisikletçi lisansına yükselmiştir. Gaziantep’te düzenenlenen Intenational MTB Cup Stage Race S2’de yarışmıştır.

15 yaşından itibaren Ergun Telci’den şan ve piyano eğitimi almıştır. Gitar ve mızıka çalabilmektedir. 2 sene önce ise muziğe ara vermiştir. Bu zamana kadar Zemheri ve Yeni Hayat adlı dizilerin oyuncu kadrosunda yer almıştır.


Son Güncelleme: 01.06.2021 16:17
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