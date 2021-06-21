Musa Arslanali kimdir?

Ünlü tiyatrocu Musa Arslanali, 1976 Sivas Divriği'nde gözlerini dünyaya açtı. Eğitimi için Ankara yollarına düşen Arslanali, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Restorasyon ve Konservasyon eğitimini aldı.

Eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde devam eden oyuncu, Rejisörlük eğitimini almaya hak kazandı.

Eğitimleri için yurtdışı Londra'ya gitti. Geri döndüğünde ise birçok dizi, tiyatro ve film sahnelerinde yerini aldı.

Oyuncunun on parmağında on marifet olan yetenekleri saymakla bitmiyorken, yönetmenlik yapması ve yaptığı müziklerle de gündem oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamlayarak, profesyonel olarak müzikle ilgilenmesi büyük ses getirdi.

Yönetmenliğini yaptığı oyunlar:

Moira’nın Gece Döngüsü- Erkan Canlı- İzmir Devlet Tiyatrosu - 2019/2020

İntiharın Genel Provası- Duşan Kovaçevic- Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2017/2018

Buzlar Çözülmeden- Cevat Fehmi Başkut- İBB Şehir Tiyatroları (G.G) - 2017/2018

Edi ve Adi- Jelena Kohout- İBB Şehir Tiyatroları (G.G) - 2014/2015

İnsanlarım- Serdar Doğan- Ankara Simurg Oyuncuları - 2012/2013

Saygılı Yosma- Jean-Paul Sartre- Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi - 2012/2013

Ömer Hayyam- Melih Yetkin- Ankara Simurg Oyuncuları - 2012/2013

Sınır- Muzaffer İzgü- Hayal Kumpanyası - 2012/2013

Terenton İle Camden’e Mutlu Yolculuk- Thronton Widler- Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi - 2010/2011

Ağzı Çiçekli Adam- Luigi Pirandello- Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi - 2008/2009

Henry ve Alice’in Gizli Hayatları- David Tristram- Mavi Sahne - 2008/2009