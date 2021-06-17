Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!

Mürtüz Yolcu, 1961 Iğdır doğumludur. Alman – Türk aktör ve Tiyatro Şenliği kurucusu olan Yolcu, oyunculuk dışında tiyatrocu, küratör ve senaristtir. Yolcu, 1978 yılından beri Almanya Berlin’de yaşamaktadır.
Yolcu, 2009 yılında Beyond Belonging Almancı Festival’i proje koordinatörlüğü yapmıştır.
Oyuncu, Theater der Jugend (Gençlik Tiyatrosu), Ballhaus Naunysnstrasse ile Münih Kammerspielen’de sahne almış, ayrıca 2009 yılında Evet, İch Will, 2018 yılında da Netflix’te yayınlanan Dogs of Berlin isimli dizide oynamıştır. Yolcu ayrıca, 2018 yılında Kardeşler adlı sinema filmi ile Benim Adım Gültepe ve Şeref Meselesi isimli dizilerde de oynamıştır.
Son Güncelleme: 17.06.2021 20:29