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Murder Among the Mormons konusu

Murder Among the Mormons belgeseline dair her şey burada..Haberin devamı işte!

07 Mart 2021 Pazar 09:14
Murder Among the Mormons konusu
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Hemen hemen her konuda çekilen belgeseller farklı platformlarda yayınlanıyor. Belgesel severler için ilgi odağı haline gelmiş durumdadır. Merak edilen hayatlar, insanlar, bebekler, kültürler, medeniyetler, inançlar, sanatlar gibi birçok başlık altında toplayabiliriz. Şüphesiz en çok merak edileni ise geçmişten gelen her şey. İnsan bilmediğini merak edermiş öyle derler. Bilinmeyene dair her şey insanın doğası gereği ortaya koyarak anlatılana yakın veya resmi belgeye yakınlığıyla ekranlara gelir. Ya da o an çekilen belgeseller vardır. Öneğin; bir hayvanın avlanış biçimi, doğal ortamı gibi. 

Murder Among the Mormons'da ise işler biraz daha farklı..1985 yılında Amerika Salt Lake City'de birbirinden farklı konumlarda bombalanan iki kişinin kimliği ortaya çıktı.

Kişilerin hayatlarına bakıldığında kiliseyle bağlantılı olduları meydana çıkar. Bunun ardından şahıslara ait eşyalarda kökenleri Mormonlara dayandığı tespit edilerek bir takım belgelere ulaşılır. Geçmişe uzanan yolculukta sır perdesi aralanır.

Belgeselin IMDB puanı: 7,2'dir.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 09:14
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Anahtar Kelimeler:
Murder Among The MormonsBelgeselKonu
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