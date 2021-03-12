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Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç, Ramo dizisinde bölüm başına ne kadar ücret alıyor?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo'da oynayan oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler merak edilmeye başlandı. Ramo karakterini canlandıran Murat Yıldırım ve Sibel karakterini canlandıran Esra Bilgiç ile beraber dizide rol alan diğer oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler merak konusu oldu.

12 Mart 2021 Cuma 19:56
Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç, Ramo dizisinde bölüm başına ne kadar ücret alıyor?
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Yaklaşık 1 yılan beri Show TV ekranlarında yayınlanan ve hem aksiyon dizisi hem de drama dizisi olan Ramo dizisinde rol alan oyuncuların bölüm ücretleri merak konusu oldu. İzleyiciler, televizyon karşısında izledikleri dizinin oyuncuların maaşını merak etmeye başladı. Bölüm başına Ramo oyuncularının aldığı ücretlerin ne kadar olduğunu araştırılmaya başlandı.

Ramo oyuncu ücretleri ne kadar?

Dizinin başrollerinden Ramo ve Sibel karakteri yer almaktadır. Murat Yıldırım dizide Ramo karakterini canlandırırken, Esra Bilgiç Sibel karakterini canlandırıyor. Dizi sektöründe bulunan diğer oyuncular gibi Ramo dizisindeki oyuncularında kazançları merak edilmeye başlandı.

Ramo dizisi Ramo (Murat Yıldırım) ve Sibel’in (Esra Bilgiç) aldığı maaş ne kadar?

Dizinin başrollerinde bulunan Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç, bölüm başına aldığı ücret merak konusu oldu. Oyuncular, her 3 veya 4 haftada bir toplu ödeme alır. Ramo'yu canlandıran Murat Yıldırım ve Sibel’i canlandıran Esra Bilgiç, bölüm başına yaklaşık 45 bin lira almaktadır.

Ramo dizisi Cihangir, Hasan ve Yavuz karakterinin aldıkları Maaş ne kadar?

Cihangir karakterini Olgun Şimşek, Hasan karakterini İlker Aksum ve Yavuz karakterini Yiğit Özşener canlandırırken, bu oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretler merak konusu oldu. Başrol oyuncularının ardından önemli rollerde oynayan bu oyuncular, bölüm başına 30 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen tahmini bir ücret alıyor.

Ramo dizisinde Fidan, Nehir, Doğu, Ahsen gibi karakterlerinde aldıkları ücretler merak edilse de bu oyuncuların aldıkları maaş hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak yine de Fidan, Nehir, Doğu ve Ahsen karakterlerinin bölüm başına 20 bin lira ile 20 bin lira arasında para aldıkları düşünülmektedir.



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:56
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Anahtar Kelimeler:
RamoMurat YıldırımMaaş ücretEsra BilgiçShow Tv
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