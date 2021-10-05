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Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri mi dönüyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde şok iddia

ATV’de yeni sezona başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde şok bir iddia ortaya atıldı. Diziden kısa bir süre önce ayrılan Murat Ünalmış’ın diziye geri döneceği öne sürüldü. Peki Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri mi dönüyor? İşte yanıtı...

05 Ekim 2021 Salı 21:36
Murat Ünalmış Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri mi dönüyor? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde şok iddia
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ATV’nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da yeni sezon tüm hızıyla devam ediyor. Geçtğimiz sezonlara nazaran daha durgun bir başlangıç yapan dizi buna rağmen hayran kitlesini arttırmaya devam ediyor. Dizinin ilk bölümünde Demir Yaman ile ilgili bilgiler sebebiyle bu karakteri canlandıran Murat Ünalmış’ın yeniden yapıma dahil olacağı iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Peki Murat Önalmış Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri mi dönüyor?

Murat Önalmış Bir Zamanlar Çukurova Dizisine Geri Mi Dönüyor?

ATV’de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ilk bölümünde Demir Yaman’a ait olan eşyaların bulunması karakterin yeniden diziye döneceği şeklinde yorumlandı. Fakat bu konu hakkında net bir gelişme açıklanmadı. ATV şimdilik Murat Önalmış’ı diziye geri getirmek için adım atmadı. 

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 7 Ekim Perşembe günü saat 20.00'da ATV ekranlarında izleyenlerle buluşacak.


Son Güncelleme: 05.10.2021 21:36
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Anahtar Kelimeler:
Murat ünalmışDiziBir Zamanlar ÇukurovaATV
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