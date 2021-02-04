Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu

ATV ekranlarının yeni dizisi Akıncı kadrosuna bomba bir ismi kattı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı diziye Kurtlar Vadisi dizindeki performansıyla akıllarda kalan usta oyuncu Murat Parasayar katıldı. Parasayar, dizide Yusuf karakterini canlandıracak.

Murat Parasayar kimdir?

1966 yılında dünyaya gelen Murat Parasayar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan usta oyuncu birçok reklam filmi ve defilede yer almıştır. 1992 yılında Barışta Savaşanlar adlı diziyle ilk kez oyunculuğa adım atan Parasayar, ilerleyen yıllarda Gül ve Diken, Hayatımın Aşkı ve Kurtlar Vadisi gibi önemli dizilerde yer aldı.