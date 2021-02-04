İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu

ATV’nin yeni dizisi Akıncı bomba bir ismi kadrosuna kattı. Usta oyuncu Murat Parasayar Akıncı dizisiyle ekranlara döndü.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:13
Murat Parasayar, Akıncı dizisine dahil oldu
Takip Et:

ATV ekranlarının yeni dizisi Akıncı kadrosuna bomba bir ismi kattı. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi’nin yer aldığı diziye Kurtlar Vadisi dizindeki performansıyla akıllarda kalan usta oyuncu Murat Parasayar katıldı. Parasayar, dizide Yusuf karakterini canlandıracak.

Murat Parasayar kimdir?

1966 yılında dünyaya gelen Murat Parasayar, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunudur. Kariyerine reklam filmleriyle başlayan usta oyuncu birçok reklam filmi ve defilede yer almıştır. 1992 yılında Barışta Savaşanlar adlı diziyle ilk kez oyunculuğa adım atan Parasayar, ilerleyen yıllarda Gül ve Diken, Hayatımın Aşkı ve Kurtlar Vadisi gibi önemli dizilerde yer aldı.



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AkıncıMurat Parasayar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Alev Alev 13. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Ramo 31. bölüm fragmanı!
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
Sadakatsiz Selçuk'un annesi kim, gerçek adı ne? Melisa Döngel hakkında bilgiler
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
3 Şubat 2021 Şans Topu sonuçları
Kuruluş osman dündar bey kimdir?
Kuruluş osman dündar bey kimdir?
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Feride filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Kefilsiz kredi nasıl alınır? 2021 Kefilsiz kredi veren bankalar ve şartları
2021 MEB Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme takvimi!
Pedofili nedir, ne demek? Pedofili anlamı
Aile hekimliği yeni adrese nasıl taşınır?
BİM Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve yorumları
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? 2021 Polislik ve bekçilik alım şartları nelerdir?
14 Şubat Sevgililer günü sevgili için hediye önerileri
Thodex Porsche çekiliş sonucu kazanan tahlihli isimler açıklandı
Boşanırken mal paylaşımı nasıl yapılır? Evliyken alınan konut kadına mı erkeğe mi kalır?
Kar yağarken şimşek çakar mı, yıldırım neden düşer?
2021 engelli maaşı ne kadar oldu, ne kadar zam geldi?
Bakmakla yükümlü olunan kişi hakkında nereden bilgi alınabilir?
Zeytin desteklemesi nedir? 2020 yılı zeytin desteklemesi ne kadar?
Hercai'de Harun neden diziden ayrıldı?
2020 Merkür Retrosu ne zamandır? Merkür retrosu tarihleri ve etkileri nelerdir? 16 Şubat Merkür Retrosu nedir, ne zaman bitecek?
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
2021 NEF Bursu ne kadardır? NEF bursuna başvuru şartları ve burs miktarı
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Muvazzaf/ Sözleşmeli subayların başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.